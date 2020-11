Roxana Nemeş: “Simt că voi fi mamă de băiat. Dar, pe lângă băiat, îmi doresc şi o fetiţă”

Roxana Nemeş are planuri mari (Foto:arhivă)

Am înţeles că, în starea de urgenţă, le duceai tu şi viitorul tău soţ cumpărăturile oamenilor izolaţi. Cum a fost acea experienţă?

Da, aşa este! Mă bucur că am putut ajuta. Ne-am expus destul de mult, date fiind împrejurările, dar, din cauza faptului că nu exista nimeni în aceea perioadă care să facă asta şi având şi mai mult timp liber, am spus să dăm o mână de ajutor. Sunt atât de mulţi oameni singuri, care nu au pe nimeni sau au copiii plecaţi în străinătate!... Oameni cu multe alte probleme de sănătate, imobilizaţi la pat şi blocaţi în casă. Nu vă pot descrie sentimentul pe care l-am simţit prin simplul fapt că le-am adus un zâmbet, că le-am uşurat viaţa, măcar în perioada aceea când nu aveau pe nimeni. Iniţial, vă spun sincer că erau sceptici, erau puţin speriaţi, nu credeau că vorbim serios, că mai există oameni care să facă bine, fără să aştepte sau să ceară ceva în schimb. Mă bucur că, în final, au luat măsuri şi magazinele mari şi au început să facă şi ei treaba asta. Vreau să cred că am dat şi altora un exemplu bun şi că, prin tot ce trecem, trebuie să învăţăm să fim mai buni.