Scrisoarea actriţei Rose McGowan către Asia Argento, acuzată că a abuzat sexual un adolescent: „Nu ar trebui să arătăm  niciun pic de toleranţă agresorilor“

Actriţele Rose McGowan (44 de ani) şi Asia Argento (42 de ani) au legat o prietenie strânsă în ultimul an, în urma campaniei împotriva hărţuirii sexuale #MeToo. Cele două actriţe fac parte dintre femeile care l-au acuzat pe producătorul american Harvey Weinstein (66 de ani) de viol şi agresiune sexuală.

După ce Asia Argento a fost acuzată la rândul ei că a abuzat sexual un adolescent în urmă cu cinci ani, Rose McGowan a scris o scrisoare în care se distanţează de prietena ei şi o îndeamnă „să fie sinceră“ în legătură cu ceea ce s-a întâmplat între ea şi tânărul actor şi cântăreţ Jimmy Bennett (22 de ani), scrie Daily Mail.

„În primul rând, aş dori să încep această declaraţie spunând că vă mulţumesc pentru răbdare. Mulţi oameni mi-au cerut răspunsuri privind acuzaţiile de abuz sexual îndreptate către Asia Argento. Mulţi oameni cred, dat fiind faptul că am fost foarte apropiate în ultimul an, că eu îi sunt complice. Ei bine, nu, nu este aşa. Am întâlnit-o prima dată pe Asia pe covorul roşu şi ne-am apropiat în ultimul an datorită experienţelor comune prin care am trecut din cauza lui Harvey Weinstein. Asia a fost persoana care mi-a înţeles trauma aşa cum poate alţii nu au făcut-o (...). Dar apoi totul s-a schimbat într-o clipă“, şi-a început actriţa scrisoarea.

Rose McGowan a dezvăluit că a primit o serie de mesaje de la fostul ei partener, Rain Dove, prin care îi dezvăluia faptul că Asia Argento a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu acuzatorul ei, Jimmy Bennet, în urmă cu cinci ani.

„Am primit un telefon şi o serie de mesaje de la fostul meu partener Rain Dove. El mi-a dezvăluit nişte mesaje în care Asia recunoştea că într-adevăr a întreţinut relaţiii sexuale cu Jimmy Bennet. Rain mi-a mai arătat şi nişte mesaje în care Asia a declarat că Jimmy, încă de când avea12 ani, îi trimitea poze nud fără ca ea să-i fi cerut vreodată aşa ceva. Asia a menţionat în aceste mesaje că nu a luat nicio măsură în privinţa acestor poze. Nu a spus nimic autorităţilor, părinţilor şi nici măcar nu l-a blocat pe Jimmy pe reţelele sociale pentru a-l opri din a-i mai trimite poze. Mi-a mai dezvăluit câteva detalii, dar nu am voie să spun nimic până nu-şi termină treaba anchetatorii“, a scris Rose McGowan.

Jimmy Bennet la 12 ani FOTO Getty Images via Daily Mail

Actriţa a mărturisit, de asemenea, că cel mai tare o doare faptul că, în urma acuzaţiilor de abuz sexual îndreptate spre Asia Argento, una dintre cele mai vocale susţinătoare ale campaniei #MeToo, tot ce s-a „construit“ în ultimul an împotriva hărţuirii sexuale „se va duce în derizoriu“.

„Cel mai greu a fost şocul realizării că tot ceea ce a susţinut şi realizat mişcarea #MeToo se va duce în derizoriu. (...). În plus, Rain Dove mi-a confirmat faptul că a trimis aceste mesaje autorităţilor. Aproape 48 de ore mai târziu, textele erau în presă“, a menţionat actriţa.

Rose McGowan a povestit şi faptul că după ce iubitul Asiei Argento, celebrul chef Anthony Bourdain s-a sinucis, au plecat împreună într-o călătorie în Berlin, pentru a o consola pe actriţă şi pentru a schimba peisajul. Astfel, în cele două zile petrecute împreună, Asia Argento le-ar fi menţionat faptul că a fost şantajată în ultimele luni de către un bărbat care o ameninţă cu publicarea unei imagini compromiţătoare şi care i-a cerut sume mari de bani.

„Nu am ştiut până acum cine era cel care o şantaja“, a povestit Rose McGowan, care a adăugat că este trist să-şi piardă o prietenă apropiată, dar e de părere că nu trebuie să fie tolerantă cu agresorii sexuali, indiferent de cine sunt ei.

„Pentru cei care m-au întrebat dacă sunt bine - răspunsul este da şi vă mulţumesc pentru grijă. Voi fi bine. Este foarte trist să-mi pierd o prietenă, dar ceea ce este şi mai trist este ceea ce s-a întâmplat cu Jimmy Bennet. Indiferent dacă şantajul este sau nu adevărat - nu a fost şi nu este corect să se întâmple aşa ceva. Este lucrul împotriva căruia lupt alături de atâtea alte persoane. Motivul pentru care nu am făcut o declaraţie până acum este că am fost sincer extrem de umilită din cauza a ceea ce s-a întâmplat. A trebuit să fac un pas înapoi şi să-mi dau seama că în propriul meu activism, în timp ce lupt din greu cu pasiune - trebuie să evoluez. În trecut, am fost de multe ori furioasă. Ştiu că cei acuzaţi de abuz pot fi prietenii, părinţii şi membrii de familie ai altor persoane. Însă, nu ar trebui să arătăm absolut niciun pic de toleranţă agresorilor, indiferent cine sunt ei pentru noi“, a mai scris Rose McGowan.

În plus, actriţa o îndeamnă pe Asia Argento să fie sinceră cu privirle la cele întâmplate şi o încurajează în a deveni o persoană mai bună, să fie aşa cum „şi-ar fi dorit ca Harvey Weinstein să fie“.

„În acest moment, este mai uşor să vă concentraţi asupra dramei situaţiei. Asupra comportamentului. Dar accentul real ar trebui să se pună pe susţinerea justiţiei. Susţinerea onestităţii. Şi sprijinirea reciprocă. Nu putem lăsa acest moment să distrugă o campanie care a ajutat atât de mulţi oameni. Trebuie să o folosim pentru a ne permite să devenim mai puternici. Mai plini de compasiune. Mai conştienţi. Şi mai organizaţi.

Asia, ai fost prietena mea. Te-am iubit. Ai îndurat multe susţinând mişcarea MeToo. Sper că vei găsi calea cea bună cu ajutorul acestui proces către reabilitare şi îmbunătăţire. Oricine poate deveni o persoană mai bună - sper că vei putea şi tu. Fă ceea ce este corect. Fii cinstită. Fii corectă. Permite-i justiţiei să îşi menţină cursul. Fii persoana care ţi-ai fi dorit să fie Harvey“, a încheiat McGowan.

În urma acuzaţiilor, Asia Argento a fost înlocuită din juriul show-ului X Factor Italia. Actriţa va fi văzută în primele şapte ediţii ale show-ului TV, audiţiile şi stabilirea finaliştilor, care au fost deja filmate.

Tânărul susţine că actriţa l-a abuzat într-o cameră de hotel din California în 2013, pe când el avea 17 ani, iar ea avea 37, vârsta legală pentru actul sexual consimţit în California fiind de 18 ani. Potrivit acuzaţiei formulate de tânăr, actriţa le-a cerut membrilor familiei lui să plece pentru a a rămâne singur cu el, după care i-a oferit alcool. Apoi, aceasta l-a sărutat, l-a împins în pat, i-a scos pantalonii şi i-a făcut sex oral, după care au întreţinut relaţii sexuale, iar ea i-a cerut să facă mai multe fotografii. Jimmy Bennet şi Asia Argento, în 2013, în ziua abuzului sexual reclamat de tânărul actor FOTO Instagram via Daily Mail Actriţa italiană nu neagă faptul că i-ar fi dat bani lui Bennet, dar precizează că ar fi făcut-o cu singurul scop de a-l ajuta economic într-un moment în care avea dificultăţi financiare.

Acuzaţiile şi înţelegerea financiară dintre cei doi sunt cuprinse în documentele întocmite de avocaţii actorilor, care au fost trimise redacţiei The News York Times printr-un e-mail criptat de către un expeditor anonim, alături de o fotografie care datează din 9 mai 2013, în care ce doi apar împreună în pat, fiind dezbrăcaţi. Ca parte a înţelegerii lor, Jimmy Bennett i-a cedat fotografia Asiei Argento. Potrivit NYT, trei persoane apropiate cazului au confirmat că documentele sunt autentice.