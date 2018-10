Rose McGowan, care l-a acuzat de viol pe Weinstein, atacă dur #MeToo şi vedetele de la Hollywood: „O minciună! Toţi sunt nişte laşi!“. Ce a declanşat reacţia

Rose McGowan, una dintre cele mai vocale activiste ale mişcării online #MeToo, a declarat, într-un interviu pentru Sunday Times Magazine, că revoluţionara campanie de la Hollywood împotriva hărţuirilor sexuale nu este altceva decât „o minciună, un rahat“.

Rose Mcgowan, care l-a acuzat de viol pe mogulul de film căzut în dizgraţie Harvey Weinstein (67 de ani), a mărturisit că lupta Hollywood-ului împotriva hărţuirilor sexuale este una superficială, scrie USA Today.

„Este o minciună. E un bandaj fals care are scopul de a-i face să se simtă mai bine. Îi cunosc pe aceşti oameni (n.r. persoanele de la Hollywood), ştiu că sunt nişte laşi şi atât timp cât totul arată bine la suprafaţă, este suficient pentru ei“, a declarat actriţa.

Rose McGowan susţine, în plus, că a fost izolată în mod intenţionat de comunitatea #MeToo şi a fost lăsată frecvent pe dinafara campaniilor împotriva hărţuirilor sexuale şi a dezbaterilor pe această temă, în ciuda faptului că este una dintre cele mai vocale victime.

„Cred că sunt nişte nesimţiţi. Nu sunt nişte campioni (n.r. membrii comunităţii #MeToo), cred că sunt nişte pierzători. Nu-i plac deloc. Cum să-mi explic faptul că am primit premiul revistei GQ Man of the Year şi nu am primit susţinere din partea niciunei reviste pentru femei şi nici din partea vreunei organizaţii pentru femei?“, a adăugat actriţa.

În plus, Rose McGowan a declarat că nu va mai lucra niciodată la Hollywood şi a subliniat faptul că, deşi nu este de acord cu politicile preşedintelui american Donald Trump, are ceva în comun cu susţinătorii lui: „Ei urăsc Hollywood-ul (n.r. susţinătorii lui Donald Trump) din pricina faptului că oamenii de aici sunt nişte falşi liberali. Şi au dreptate sută la sută. Hollywood-ul e un grup de falşi liberali. E o mizerie adânc înrădăcinată şi ei ştiu asta, dar duc o viaţă superficială, iar pentru mine asta reprezintă chiar pedeapsa lor“, a adăugat actriţa.

Rose McGowan a reiterat faptul că actriţa Meryl Streep minte în legătură cu faptul că nu ştia de abuzurile comise de Harvey Weinstein, declarând că „este literalmente imposibil“ ca acest lucru să fie adevărat.

De asemenea, la un an de la declanşarea scandalului sexual de la Hollywood, McGowan a scris pe Twitter un mesaj în care mărturiseşte că, deşi a fost un an foarte greu pentru ea, este mândră de cele întâmplate. „Ziua de astăzi marchează aniversarea celui mai dificil an din viaţa mea şi a fost un an extrem de dificil pentru mulţi alţii. Sunt mândră de noi toţi“, a fost mesajul actriţei.