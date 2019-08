Ronan Keating, la Cerbul de Aur: „Aveţi o ţară frumoasă, dar mie mi-a fost atât de frică!“ Ce a făcut starul după ce a aflat cât durează drumul Bucureşti-Braşov

Sâmbătă, 24 august, invitat special la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur 2019 a fost starul irlandez Ronan Keating, care a susţinut pe scena din Piaţa Sfatului un recital de 50 de minute, în care a inclus hit-uri precum „Lovin' Each Day“, „The Way You Make Me Feel“, „When You Say Nothing At All“ şi „If Tomorrow Never Comes“.

Artistul a comunicat în permanenţă cu spectatorii şi chiar le-a împărtăşit peripeţia prin care a trecut în drum spre Braşov. Keating a dezvăluit că s-a văzut nevoit să închirieze un avion după ce a aflat de la membrii trupei sale că drumul cu maşina este anevoios şi durează foarte mult.

„Băieţii din trupa mea au venit aici vineri, dar le-a luat patru ore şi jumătate să ajungă cu maşina de la Bucureşti, aşa că eu am zis: «N-o să fac asta!» Am închiriat un avion şi am zburat azi (sâmbătă - n.red.), mi-a luat doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-aş fi imaginat. Cred că nu mi-a fost atât de teamă niciodată în viaţa mea, mai ales când am ajuns deasupra munţilor. E magnific, e frumos, dar mie mi-a fost atât de frică! Am avut însă un pilot foarte abil, umitor şi m-a dus într-un tur. Dar la un moment dat, a decis să încline avionul într-o parte ca eu să pot privi mai bine munţii. N-a fost o idee bună. Dar iată-mă aici, teafăr şi nevătămat! “, a mărturisit cântăreţul râzând.





Starul irlandez s-a declarat însă impresionat de peisajele României şi a mărturisit că a venit şi în vacanţă în ţara noastră: „Aveţi cu adevărat o ţară frumoasă, e magnifică, am fost încântat să o văd din văzduh azi! E minunat să mă întorc la Braşov. Vă mulţumesc pentru primirea călduroasă. Acum şase săptămâni eram în vârful muntelui (Tâmpa - n.red.). E o parte atât de frumoasă a ţării! Mulţumesc, Braşov! M-aţi făcut să mă simt ca acasă în ţara dumneavoastră“, a declarat Keating cu promisiunea că va reveni curând în România.

.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: