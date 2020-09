Ronald Bell, cofondatorul trupei Kool and the Gang, a murit la 68 de ani

Muzicianul a murit la domiciliul său din Insulele Virgine americane, a declarat pentru AFP Angelo Ellerbee, un apropiat al grupului, fără să precizeze cauzele decesului.



Ronald Bell a înfiinţat Kool and the Gang, o trupă de jazz-funk şi de funk, împreună cu fratele său, Robert, şi prietenii săi, Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown şi Ricky West, la începutul anilor 1960, conform Agerpres.

Trupa a fost recompensată cu un premiu Grammy în 1978 pentru contribuţia sa la coloana sonoră a filmului "Saturday Night Fever", cu John Travolta în distribuţie.



Kool and the Gang a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 2018.



Născut la Youngstown, în Ohio, în 1951, Ronald Bell era cunoscut şi după numele său musulman, Khalis Bayyan.



Muzician autodidact, el a compus principalele hituri ale grupului, dintre care cel mai de succes rămâne „Celebration".