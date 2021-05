Rona Hartner divorţează. Ce s-a întâmplat în căsnicia ei?

„Nu am avut chef să atrag pe nimeni în hăul în care am căzut eu, cu insomnii, cu tot, că transmiţi oamenilor o stare de rău că nu ai depăşit tu momentul, nu are lumea nevoie de asta. Cu credinţă, împărtăşanie în fiecare zi, spovedanie, binecuvântare, îl binecuvântam pe el la distanţă, îl iertam…am trecut peste! Şi acum, la două luni distanţă, suntem din nou prieteni, civilizaţi, amândoi am depăşit criza dar ştim că împreună nu se poate“, a povestit Rona despre despărţire.

Rona Hartner: „M-am comportat ca şi când aveam 16 ani“ „În 20 mai semnăm actul de divorţ, nu va fi un divorţ conflictual, ci unul amiabil. Am ajuns la concluzia că este mult mai bine să ne despărţim. Acum un an şi jumătate ne-am căsătorit, dar eram de trei ani de zile împreună şi pot să zic că am avut noi nişte semnale de alarmă că ceva s-ar putea să nu funcţioneze prea mult timp. Ştii cum este, dragostea şi pasiunea te fac să continui, să mergi mai departe şi să nu ţii cont de primele semnale de alarmă. Dar poate că asta am învăţat acum, cu experienţa asta, că de fapt acele prime semnale trebuie să te facă să fii mai prudent şi acum îmi dau seama că m-am comportat ca şi când aş fi avut 16 ani şi că nu am fost prudentă!“, a povestit Rona Hartner pentru Click!. Citeşte articolul integral pe Click.ro