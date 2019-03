Rona Hartner, despre operaţia suferită: „A fost cancer, dar niciodată Dumnezeu nu face să fie inutilă o boală“ VIDEO

Rona Hartner a anunţat că se simte bine după intervenţia chirurgicală complicată la care a fost supusă pe 25 februarie. Vedeta a declarat că a fost o tumoare canceroasă, însă medicii au reuşit să o elimine în totalitate şi nu va avea nevoie de tratament postoperator.

„Sunt bine, am trecut peste acest hop. Iubitul (DJ-ul francez Herve - n.red.) mi-a fost aproape, dar şi oamenii care s-au rugat pentru mine. Am fost purtată de Dumnezeu, de Maica Domnului şi de rugăciunile voastre. Mă simt foarte bine, nu am nevoie de tratament postoperatoriu. Era cancer, dar doctorul a tăiat ce trebuie. I-am spus Lui Dumnezeu, dacă tu vrei să mai trăiesc, iau viaţa ca un cadou, dacă nu, îţi ofer ţie meritele vieţii. O să fiu mai puţin perfecţionistă, o să plâng mai puţin şi nu o să mă mai necăjesc şi nu-mi mai este frică de nimic“, a declarat Rona Hartner la Antena Stars.

De asemenea, într-un live pe Facebook, vedeta a explicat că priveşte această încercare ca pe un dar de la Dumnezeu şi a explicat ce impact şi cum a schimbat-o această experienţă: „Mi-am dat seama că suferinţa a fost un cadou enorm, Dumnezeu mi-a arătat unde este răul şi nu a lăsat răul să predomine, am suferit pentru păcate, m-am purificat. Prin extirparea acestei tumori canceroase, a mai fost extirpată ceva – frica. Frica de a iubi, frica de a trăi, frica de a fi fericită. Când eşti cu jumate de picior în groapă, ce să-ţi mai fie frică de alte lucruri, de ce să mai trăieşti cu alte frici? Fricile astea inutile pe care le hrănim sunt nişte aberaţii, trebuie să ne fie frică doar să nu-l supărăm pe Dumnezeu, în rest ar trebui să fim complet liberi şi să nu ne temem de nimic. Am două mari câştiguri după această boală: nu îmi mai este frică să trăiesc, pentru că aventura asta extraordinară poate să dispară foarte repede, şi nu mai pot vedea într-o încercare altceva decât un mare cadou. Niciodată Dumnezeu nu face să fie inutilă o boală, noi le facem să fie aşa văitându-ne şi întrebându-ne de ce ni se întâmplă. Am învins cancerul cu ajutorul lui Dumnezeu. Bucuraţi-vă de viaţă, dar şi de cruce“.

În plus, Rona Hartner a anunţat şi că îşi reia locul la „Scena misterelor“, noua emisiune prezentată de Dan Negru la Antena 1, unde ea are calitatea de invitat permanent.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: