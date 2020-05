Roger Waters: „Distanţarea socială este un rău necesar în lumea Covid“ VIDEO

Duminică, el a publicat un mesaj pe Twitter alături de o înregistrare video a piesei „Mother“, inclusă pe albumul „The Wall“ (1979).

„Distanţarea socială este un rău necesar în lumea Covid. Urmărind «Mother» îmi aminteşte cât de neînlocuit este bucuria de a fi într-o trupă“, a scris el.

Clipul alb-negru începe cu Waters, singur în studio, cântând la chitară. Pe rând, membrii trupei care îl acompaniază în concerte apar fie din alte studiouri, fie din casele lor.

În timpul înregistrării, Waters, un critic fervent al lumii politice, apare ca spunând, după versul „Mother should I trust the government“, „în niciun caz“.

La fel ca majoritatea artiştilor din lume, Roger Waters şi-a amânat concertele din turneul „This Is Not a Drill“, programate în America de Nord vara aceasta.

Social distancing is a necessary evil in Covid world. Watching "Mother" reminds me just how irreplaceable the joy of being in a band is. pic.twitter.com/F4fxQCfbd6