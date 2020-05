Robert De Niro ar vrea să joace rolul guvernatorului statului New York într-un film despre pandemie

De Niro a vorbit în emisiune despre activităţile lui în timpul perioadei de izolare şi nu a ratat ocazia de a critica răspunsul autorităţilor americane cu privire la epidemia din ţară, relatează The Hollywood Reporter.

Întrebat ce anume a caracterizat pentru el această perioadă, actorul a răspuns: „Am citit scenarii, am vorbit la telefon, am făcut exerciţii fizice, am încercat să rămân în viaţă”.

În eventualitatea în care ar fi realizat un film despre această pandemie, lucru foarte posibil, De Niro a mărturisit că ar fi o singură personalitate pe care i-ar plăcea să o portretizeze: Andrew Cuomo. „El face ceea ce ar trebui să facă un preşedinte”.