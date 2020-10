Ricky Martin: „Mi-ar plăcea ca şi copiii mei să fie gay când vor creşte“

Cântăreţul a recunoscut că este gay în 2010, iar cu doi ani înainte devenise tată de gemeni prin intermediul unei mame surogat.

Martin a mărturisit că decizia sa de a-şi dezvălui identitatea sexuală a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut în viaţa sa, dar acum nu are niciun regret. "În momentul în care am scris scrisoare am avut un sentiment puternic de eliberare.. Mi-aş dori să repet experienţa. A fost ceva uimitor”.

