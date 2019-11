Richard Gere va deveni tată pentru a treia oară la 70 de ani

O carieră de succes

Richard Gere a jucat în peste 50 de filme. Unul dintre primele lui roluri principale datează din 1978, când Richard Gere a jucat în „Zile în paradis/ Days of Heaven“ de Terrence Malick. Şi-a dobândit faima mondială în 1980 cu rolul din drama „American Gigolo“, de Paul Schrader, iar apoi cu rolul din comedia romantică „Frumuşica/ Pretty Woman“, alături de Julia Roberts.

Actorul american s-a remarcat şi în alte pelicule cu succes de casă, precum „Yankeii/ Yanks“ (1979), „Ofiţer şi gentleman/ An Officer and a Gentleman“ (1982), „La răscruce între dragoste şi moarte/ Intersection“ (1994), „De bună voie şi nesilită de nimeni/ Runaway Bride“ (1999), „Toamna la New York/ Autumn in New York“ (2000), „Profeţiile Omului-Molie/ The Mothman Prophecies“ (2002).

Prestaţia actoricească din musicalul „Chicago“ (2002), în care a interpretat rolul unui avocat strălucit, alături de Renée Zellweger şi Catherine Zeta-Jones, i-a adus în 2003 Globul de Aur. Richard Gere a fost din nou nominalizat la Globul de Aur în 2013 pentru rolul din filmul „Arbitrage“.