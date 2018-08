Richard Gere va deveni tată la 69 de ani. Noua soţie a actorului, în vârstă de 35 de ani, a rămas însărcinată la patru luni de la căsătorie

„Sunt cel mai fericit om din univers. Cum aş putea să nu fiu?“, declara actorul după căsătorie.

Starul din „Pretty Woman“, care va împlini 69 de ani pe 31 august, are un fiu în vârstă de 18 ani, Homer, cu fosta sa soţie, actriţa americană Carey Lowell (57 de ani) de care a divorţat în 2016, după o căsnicie de 14 ani.

Alejandra Silva, care l-a cunoscut pe Richard Gere în timp ce era în proces de divorţ de primul soţ, Govind Friedland, are un fiu în vârstă de cinci ani, Alberto.

O carieră de succes

Richard Gere a jucat în peste 50 de filme. Unul dintre primele lui roluri principale datează din 1978, când Richard Gere a jucat în „Zile în paradis/ Days of Heaven“ de Terrence Malick. Şi-a dobândit faima mondială în 1980 cu rolul din drama „American Gigolo“, de Paul Schrader, iar apoi cu rolul din comedia romantică „Frumuşica/ Pretty Woman“, alături de Julia Roberts.

Actorul american s-a remarcat şi în alte pelicule cu succes de casă, precum „Yankeii/ Yanks“ (1979), „Ofiţer şi gentleman/ An Officer and a Gentleman“ (1982), „La răscruce între dragoste şi moarte/ Intersection“ (1994), „De bună voie şi nesilită de nimeni/ Runaway Bride“ (1999), „Toamna la New York/ Autumn in New York“ (2000), „Profeţiile Omului-Molie/ The Mothman Prophecies“ (2002).

Prestaţia actoricească din musicalul „Chicago“ (2002), în care a interpretat rolul unui avocat strălucit, alături de Renée Zellweger şi Catherine Zeta-Jones, i-a adus în 2003 Globul de Aur. Richard Gere a fost din nou nominalizat la Globul de Aur în 2013 pentru rolul din filmul „Arbitrage“.