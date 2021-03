Replica lui Selly după ce a fost amendat pentru petrecerea de ziua sa: „Legea e foarte stupidă şi nu se aplică pentru toţi“ / „Ireal câtă ipocrizie există în România“

Selly vorbeşte şi despre cântăreţii de manele invitaţi şi spune că el şi prietenii săi ascultă şi acest gen de muzică şi atunci le-a făcut pe plac prietenilor săi.

„Noi am fost cazaţi într-o vilă mare, cu o curte imensă şi nu eram mai mult de 20 de oameni. Nu am ştiut că Ţancă va veni cu toată formaţia lui. Am luat toate lucrurile în serios şi ne-am testat. Nu suntem antimască, nu suntem antipandemie... Nu am deranjat pe nimeni”, spune Selly în materialul video disponibil mai jos.

Andrei Şelaru şi-a serbat ziua de naştere, sâmbătă seara, într-un local din Ilfov, la o petrecere alături de prieteni. Poliţia s-a sesizat din oficiu după apariţia online a imaginilor de la petrecere, postate chiar de Selly pe reţelele de socializare. Poliţia Ilfov a transmis amenzi de cel puţin 15.000 de lei, „pentru nerespectarea masurilor de protecţie individuală”.