Relaţia specială dintre Michael Jackson şi Freddie Mercury şi motivul pentru care proiectul lor muzical nu a fost terminat

A fost o perioadă în care solistul trupei Queen şi artistul american au avut o relaţie foarte strânsă. Cei doi cântăreţi se admirau foarte mult din punct de vedere profesional şi au petrecut mult timp împreună. Deşi abordau stiluri muzicale, şi-au dorit foarte mult un proiect comun.

„E un prieten de multă vreme.Venea la show-urile noastre, în Los Angeles, şi, în timp, relaţia a devenit tot mai strânsă. Am început să ieşim împreună, mergeam la cină. Lui îi place ceea ce cântă Queen, iar mie îmi place muzica lui“, declara Freddie Mercury, într-un interviu din 1983. „Când vorbesc cu el mă gândesc: Doamne, e atât de tânăr! Are 24 de ani, iar eu am 37. Şi, cu toate astea, e în industria muzicală de mai mult timp decât mine“, mai declara solistul Queen.

Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori în studioul personal de înregistrări al lui Michael Jackson, din reşedinţa starului (Encino, California), dar proiectul nu a fost niciodată finalizat.

