Regina Elisabeta a II-a renunţă la un eveniment de suflet ca să serbeze primul an din viaţa strănepoatei care-i poartă numele

Şi marea bucurie a Reginei Elisabeta a II-a este, dincolo de orice, reuniunea membrilor familiei regale. Şi toţi o celebrează pe Maiestatea Sa, cel mai longeviv monarh din istoria Regatului Unit.

Toată lumea ştie ce dragoste imensă are Regina pentru caii săi şi pentru căţeii din rasa Corgi. De aceea, celebra cursă de cai de la Epsom era un eveniment pe care, în mod normal, suverana nu l-ar fi ratat sub nicio formă. Însă, în acest an aniversar, a ales să se retragă de la faimosul Derby. Este prima dată în istorie când Elisabeta a II-a renunţă la participare. Motivul? O reuniune îndelung aşteptată. Dar, e adevărat, şi sănătatea şubredă îi cam dă bătăi de cap.

