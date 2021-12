Regina Elisabeta a II-a îi aduce un omagiu defunctului prinţ consort Philip în mesajul de Crăciun | VIDEO

„Crăciunul le poate fi dificil celor care i-au pierdut pe cei dragi. Anul acesta, mai ales, înţeleg de ce”, declară ea într-o notă personală.

Regina spune că a simţit prezenţa „preaiubitului” prinţ în perioada sărbătorilor.

Ea vorbeşte despre aceată pierdere în contextul unui nou an al pandemiei covid-19.

Ea vobeşte aşezată lână o fotografie în care apare împreună cu cel care a fost „nestăvilitul” său soţ timp de 73 de ani.

„Acea sclipire insolentă şi iscoditoare era la fel strălucitoare la sfârşit, ca atunci când l-am văzut prima oară”, spune ea.

„Însă viaţa constă, bineînţeles, atât în despărţri definitive, cât şi în prime întâlniri”, „iar oricât de mult ne este dor de el, mie şi familiei mele, ştiu că i-ar plăcea să ne bucurăm de Crăciun”, spune ea, evocându-i „capacitatea de a face haz în orice situaţie”.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



