Redactorul-şef „Viva!“, după criticile stârnite de coperta cu Elena Udrea gravidă: „Am avut una dintre cele mai oneste colaborări din viaţa mea“ VIDEO

Coperta numărului din septembrie al revistei „Viva!“, care o înfăţişează pe Elena Udrea semi-nud, a atras critici vehemente din partea opiniei publice. Multe dintre reacţiile negative au venit şi pe fondul editorialului semnat de redactorul-şef al publicaţiei , Dana Enache, care a omis iniţial să menţioneze că fostul ministru al Turismului este condamnată definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute“ în care a fost acuzată de luare de mită şi abuz în serviciu şi este dată în urmărire internaţională. „O fetiţă se pregăteşte să devină marea iubire a femeii care a vrut să conducă România şi care acum este refugiată, trăindu-şi viaţa departe de ţară, în Costa Rica“, este introducerea textului care anunţă că revista va apărea pe 31 august.





Ulterior, după valul de critici, autoarea a adăugat, spre finalul textului, un pasaj referitor la problemele cu legea ale fostului politician: „Elena Udrea, o femeie cu o traiectorie politică uimitoare, care a avut curajul să candideze la funcţia supremă în stat, şi devenită acum fugară, după o condamnare definitivă în dosarul «Gala Bute», lasă deoparte tot ceea ce a definit-o până în prezent şi vorbeşte, în exclusivitate pentru Viva!, despre toate trăirile şi emoţiile unei femei însărcinate, aflată în ultimul trimestru de sarcină“.







Într-un live pe pagina de Facebook a revistei „Viva!“, Dana Enache a oferit câteva explicaţii, declarând că nu se aştepta la asemenea reacţii negative. Ea spune că a fost un demers jurnalistic la care s-a muncit 6 luni, via e-mail, este un material obiectiv şi pune lipsa precizărilor privind condamnarea pe seama faptului că nu a încercat să trateze subiectul din punct de vedere politic, pentru că nu acesta este profilul revistei. De asemenea, prezintă scuze publice doar pentru folosirea pe copertă a termenului „exil“ şi crede că „poate da, într-adevăr, ar fi trebuit să spunem explicit că ea este condamnată“, dar subliniază că este tentată să spună aceste lucruri având în vedere reacţiile negative.





Totodată, redactorul-şef spune că dacă lasă la o parte că este vorba despre un politician cu o condamnare, a avut „una dintre cele mai oneste colaborări din viaţa ei“, în sensul că Elena Udrea nu i-a cerut absolut nimic în schimb, nici măcar pozele alese sau textul înainte de publicare. Afirmaţie cel puţin bizară, având în vedere că tot Dana Enache a lămurit că fotografiile au fost făcute de Elena Udrea şi nu de o echipă a revistei, dar şi că răspunsurile la întrebări au fost trimise tot prin e-mail.





Cele mai importante declaraţii:





Demersurile pentru acest subiect jurnalistic au început pe data de 17 februarie, fix în ziua în care Elena Udrea a anunţat că este însărcinată şi nu avea o condamnare definitivă. Dat fiind profilul revistei Viva şi dat fiind faptul că Elena Udrea este un personaj extrem de controversat, dar şi extrem de prezent în presă şi având în vedere schimbările din viaţa ei personală, eu m-am gândit că ar fi de bun augur, la vremea respectivă, repet, să facem un pictorial cu ea. Elena Udrea este un personaj care în trecut s-a mai regăsit în paginile revistelor, nu am putea spune că această apariţie este o premieră pentru Elena Udrea.

Cum Viva este o revistă consacrată în ceea ce priveşte pictorialele de familie şi cele cu femei însărcinate, m-am gândit să o contactez. Evident că nu am scăpat din vedere faptul că este un personaj controversat.

Mass media are rolul de a informa publicul şi de a oferi publicului informaţiile negru pe alb, fără să fie distorsionate într-un fel sau altul.

Cred că suntem cu toţii de acord asupra faptului că s-au făcut foarte multe speculaţii în ultimele şase luni, de când a anunţat că este însărcinată şi a plecat în Costa Rica, fiind acum, ce-i drept, o putem numi fugară, iar noi la Viva nu ne ferim de acest cuvânt. În interviu am tratat lucrurile cât se poate de obiectiv.

Eu am considerat că a o prezenta pe Elena Udrea însărcinată vine într-un moment în care toată lumea se întreabă dacă este sau nu însărcinată, dacă minte, dacă încearcă să găsească clemenţă invocând faptul că este însărcinată în speranţa că poate scapă de pedeapsa pe care a primit-o sau ceva de genul ăsta.

Noi o arătăm pe Elena Udrea că este însărcinată, avem un interviu cu Elena Udrea în care vorbeşte despre latura personală a vieţii ei, despre maternitate, despre povestea de dragoste pe care o trăieşte de doi ani. Nicidecum nu am încercat să tratăm subiectul din punct de vedere politic, pentru că nu acesta este profilul revistei noastre până la urmă.

Revista Viva nu încearcă să-i aducă un elogiu Elenei Udrea, revista Viva nu este nici instanţă de judecată ca să dea un verdict sau să o condamne într-un fel sau altul. Nu e ca şi cum apariţia în revista noastră îi poate ridica într-un fel condamnarea sau îi poate oferi vreun avantaj.

Vreau să le mulţumesc cititorilor că ne-au trimis un feedback. Stând şi analizând mai bine situaţia, mi-am dat şi eu seama că poate acest cuvânt, „exil“, pe care noi l-am folosit mai mult în sens metaforic, nu a fost ales bine în cazul de faţă. Cred că acest cuvânt a stârnit cele mai multe controverse şi încă o dată cer scuze public pentru că într-adevăr sensul primar al termenului e diferit de ceea ce am vrut să transmitem noi. Da, într-adevăr, m-am convins că nu acesta era cuvântul potrivit pentru copertă. Pe de altă parte, dacă veţi citi interviul, veţi vedea că articolul este unul obiectiv, nu este unul care încearcă într-un fel sau altul să-i creioneze o imagine Elenei Udrea, este povestea spusă de Elena Udrea despre schimbările din viaţa ei personală. Iar noi nu ne-am ferit ca în şapoul textului să menţionăm faptul că ea este una dintre cele mai puternice femei din politica românească, cea care a candidat la preşedinţia ţării, în acest sens am folosit „puternică“, pentru că a avut curaj să facă asta. Noi nu ne-am ferit nici să-i atribuim termenul sau atributul de fugară, pentru că până la urmă adevărul istoric cam ăsta este.





Regret în primul rând faptul că am folosit pe copertă în mod inadecvat termenul „exil“. Poate da, într-adevăr, privind puţin în urmă şi la feedback-ul primit, dincolo de „fugară“, ar fi trebuit într-adevăr să spunem explicit că ea este condamnată, pentru ce a primit condamnarea. Dar eu sunt tentată să spun acest lucru acum de pe urma feedbackului primit, dând timpul înapoi, când am lucrat la material, ne-am gândit că profilul revistei noastre este altul şi că noi nu suntem o instanţă de judecată. Sincer vorbind, dacă putem să facem măcar pentru o secundă abstracţie de faptul că este un politician cu o condamnare, chiar aş vrea să spun că am avut una dintre cele mai oneste colaborări din viaţa mea. În sensul că ea nu mi-a cerut absolut nimic, eu mă aşteptam să-mi ceară ceva şi cumva am fost uimită că nu a făcut-o. Noi am ţinut legătura în aceste şase luni şi am vorbit despre posibilitatea de a face acest material. Momentul publicării pozelor a fost strict o decizie editorială, întrebările sunt cele pe care eu i le-am trimis, ea a răspuns concret şi obiectiv la ce am întrebat-o, nu mi-a cerut să vadă titlu, să vadă imaginile pe care le-am selectat dintre cele trimise de ea, nu mi-a cerut nimic înainte. Nu i-am trimis absolut nimic înainte de publicare.

Nu mi-a picat bine că unii au spus că am plătit-o pe Elena Udrea să facă acest pictorial. Una este să ai o părere argumentată despre un subiect şi alta este să emiţi nişte judecăţi de valoare în contextul în care nu ai nici cea mai mică legătură cu acest subiect, dar până la urmă gura lumii este gura lumii.

Eu sincer mă aşteptam ca subiectul să fie văzut efectiv ca un subiect jurnalistic. În ultimele şase luni au fost speculaţii dacă Elena Udrea este sau nu însărcinată, acum Viva vine să dezlege acest mister şi să arate adevărul. Vreau să spun clar, tare şi răspicat că acest material nu are absolut nicio conotaţie financiară: nici noi nu am plătit-o pe Elena Udrea, nici noi nu am fost plătiţi de Elena Udrea ca să publicăm acest material. A fost un demers jurnalistic prin care noi ne-am dorit să clarificăm un aspect.

Cred că aproape toţi colegii noştri din presă, dacă ar fi reuşit să facă acest material, eu nu cred că ar fi fost vreo publicaţie care să nu fi publicat acest subiect. Eu ştiu că au mai încercat şi alţii să obţină acest material.