Reacţiile românilor după documentarul „Leaving Neverland“: Michael Jackson, apărat şi pus la zid deopotrivă VIDEO

Filmul „Leaving Neverland“, difuzat de HBO pe 3 şi 4 martie, a stârnit reacţii împărţite şi printre fanii români. În timp ce unii îl apără cu înverşunare pe regele muzicii pop, alţii îl pun la zid, fiind de partea acuzatorilor Wade Robson şi James Safechuck, care susţin că au fost abuzaţi sexual în copilărie de Michael Jackson.

Printre dezvăluirile şocante din documentar, Robson (36 de ani) povesteşte cum a fost molestat de Jackson de la 7 la 14 ani. De cealaltă parte, Safechuck (41 de ani), care a apărut alături de Jackson într-o reclamă Pepsi, a declarat că a fost abuzat de cântăreţ de la vârsta de 10 ani. Cel din urmă povesteşte şi cum „s-a căsătorit“ cu artistul chiar în dormitorul acestuia din ferma Neverland. Jackson i-ar fi oferit băieţelului un inel cu diamante drept verighetă.

„Leaving Neverland“, „o pretenţie de documentar“

Printre cei care susţin nevinovăţia megastarului se numără actriţa, jurnalista şi bloggeriţa Lorena Lupu, care consideră că „Leaving Neverland“ este o producţie care „are pretenţia“ de a fi catalogată drept documentar, dar care se bazează exclusiv pe mărturiile a doi bărbaţi care în trecut au susţinut că Jackson este nevinovat. Un alt argument este că fotografiile alături de regele pop, cât şi mesajele trimise de el nu conţin, în fapt, „nimic sexual“.

„M-am uitat la această pretenţie de documentar care se numeşte «Leaving Neverland». O poveste a unor tipi care odinioară depuneau mărturie sub jurământ că Michael Jackson este nevinovat. Dar, la 10 ani după moartea lui, li s-a revelat că totuşi ar fi. Partea care mi s-a părut bizară este cum toată lumea a pus botul ca mâţa la smântână în pofida faptului că fotografiile lor cu Michael şi mesajele lui faţă de ei nu conţineau absolut nimic sexual. În aceste fotografii vezi doar doi copii extrem de bucuroşi şi mândri să fie acolo“, notează Lorena Lupu pe blogul său

„Situaţia e cât se poate de simplă. E mult mai profitabil din postura de vinovat decât ar fi din cea de nevinovat“, a scris o altă persoană. „Jigodiile astea profită că Michael nu se mai poate apăra“, a fost un alt comentariu.

„Leaving Neverland“, „maldăre de complicitate şi everesturi de ipocrizie“

În cealaltă tabără se poziţionează cei care îl pun la zid pe megastar, dar şi pe cei care au fost „complici“ la presupusele abuzuri sexuale comise de Jackson.

„În film, năucitor e tocmai asta: nişte adulţi normali, din clasa medie, care-şi cresc copiii convenţional, cu grijă normală, nu găsesc nimic neobişnuit ca aceşti copii să aibă drept prieten un bărbat adult cu care se uită ore în şir la desene animate, cu care vorbesc ore în şir la telefon, cu care dorm în acelaşi dormitor săptămâni la rând. Nu e vorba de bogăţie aici şi de avantaje materiale, pentru că sunt sigură că dacă un milionar american necunoscut le-ar fi făcut aceleaşi propuneri pentru copiii lor, milionarul ar fi fost denunţat la poliţie instant. Nu e vorba nici de calităţile de artist ale lui Jackson, pe care le invocă mamele băieţilor atunci când încearcă să-şi explice comportamentul lui atipic, pentru că dacă cel mai mare compozitor de muzică clasică contemporan ar fi vrut să doarmă cu băieţii lor de 7 ani, sunt foarte slabe şanse ca ele să fi dat curs dorinţei lui. E doar faima, doar accesul în templu, doar lumea de vis în care se suspendă totul din care au vrut şi ele să facă parte, şi copiii lor. E mai bine să trăieşti într-un vis, decât în realitate, pare să spună povestea asta, iar în vis te poţi abandona, nu e nevoie să-l organizezi raţional“, a notat şi jurnalista Ana-Maria Caia. De asemenea, criticul de film Cristi Mărculescu semnează un text amplu în care evidenţiază „maldărele de complicitate şi everesturile de ipocrizie“ din „Leaving Neverland“, pe care îl cataloghează un film „greu de tolerat“ şi „un plonjeu în oribil din care nu ai cum să scoţi capul la suprafaţă pentru o gură de aer“.

„Documentarul are patru ore care acoperă, in extenso, mărturiile celor două victime la care are acces. Dar Dan Reed (n.r. - regizorul filmului) alege să lase în afara cadrului exact ce este mai îngrozitor şi mai problematic în povestea asta imundă cu băieţei abuzaţi: complicităţile. Pentru că nu trebuie să fii detectiv particular sau conspiraţionist global pentru a vedea peste tot complicităţi, muşamalizări şi compromisuri: de la mame, taţi şi surori la şoferi, bodyguarzi şi cameriste, de la Lisa Marie Presley şi Macaulay Culkin la toate lipitorile umane care aveau interes ca Michael Jackson să plece în turneu, nu la puşcărie“, a scris o persoană.

„De două ori apare cuvântul «pedofil». Atât. Rostit doar de mama unuia dintre băieţeii cu care Michael Jackson a întreţinut relaţii sexuale de-a lungul mai multor ani (perioadă în care, în paranteză fie spus, acestei caricaturi materne nu i s-a părut nimic nefiresc în a-şi lăsa copilul să doarmă în acelaşi pat cu un megastar adult). În schimb, toată lumea vorbeşte despre «love», ca la o conferinţă TED cu hipioţi. Într-atât de empatic şi benign, în fond, este «Leaving Neverland». Şi asta în ciuda detaliilor de ordin sexual în care intră şi care, pe scara suportabilităţii umane, sunt minimum inconfortabile şi maximum crâncene“, a fost o altă părere.

Unii dintre cei care au comentat pe marginea documentarului HBO subliniază şi faptul că acuzaţiile aduse megastarului în filmul „Leaving Neverland“ nu sunt nici pe departe surprinzătoare şi îi cataloghează „ipocriţi“ pe cei care reacţionează abia acum virulent împotriva lui Michael Jackson. „«Leaving Neverland» este în primul rând despre ipocrizia noastră. Până să apară, dormeam liniştiţi noaptea şi apoi, ce să vezi, bang, ne-am trezit. MJ este pedofil. Pe bune? Este cineva atât de naiv încât să nu-şi fi închipuit că omul ăsta trecuse de mult linia de demarcaţie? Iar dacă este, mă scuzaţi, este un idiot. Plini de stupoare, suntem uimiţi precum mamele celor doi copii abuzaţi. Ne-a luat vălul de pe ochi, ce-a făcut documentarul ăsta? În afară de nişte detalii, ce face el? Spune ceva nou? Este despre noi documentarul, despre cât de jegoşi suntem. Pe Amazon şi Discogs se mai găsesc discuri cu megastarul. Nu m-ar mira să le vedem arse în piaţa publică“, a scris o altă persoană. „A apărut un documentar controversat despre partea întunecată a lui MJ. «Leaving Neverland» se numeşte şi-l găsiţi pe HBO GO. N-am fost niciodată fan. Mi s-a părut mereu un ciudat dat cu ruj. Când a fost acuzat de pedofilie am crezut din prima secundă chiar dacă a fost găsit nevinovat, adică nu s-a putut dovedi. Pe nebunele care leşinau şi plângeau pe la concerte nu le-am înţeles niciodată. N-am avut în viaţa mea idoli, deci n-am cum să le înţeleg, dar dacă aş fi avut sigur n-ar fi fost un dubios copilăros, kitschos şi machiat“, a fost un alt comentariu. Efectele „Leaving Neverland“ Producătorii serialului „The Simpsons“ nu au stat nici ei pe gânduri foarte mult în urma difuzării documentarului. Episodul „Stark Raving Dad“, lansat în septembrie 1991 şi considerat un episod emblematic al programului de televiziune, a fost înlăturat. Jackson şi-a împrumutat vocea personajului Leon Kompowsky, care îl întâlneşte pe Homer Simpson într-un azil. De asemenea, mai multe posturi de radio din Canada şi Olanda au încetat să mai difuzeze muzica lui Michael Jackson, după ce BBC Radio 2 a luat această decizie încă de la finalul lunii februarie, iar o statuie a lui Michael Jackson a fost înlăturată din expoziţia National Football Museum din Manchester. „Aud că n-ar trebui să mai ascultăm muzica lui Michael Jackson pentru că ar fi făcut nişte abuzuri. Cine crede asta să coboare imediat din metrou (e făcut de tiranul Ceauşescu), să stingă becul (Edison avea păreri scandaloase despre diverse subiecte), să fie reţinut şi cu lumânarea (nu se ştie nimic despre viaţa intimă a inventatorului ei, mai bine fiţi prudenţi), să nu calce în KFC (colonelul era un mic monstru), să evite Roma şi alte câteva sute de locuri istorice ridicate de tirani, să-şi astupe ochii şi urechile când e vorba de artişti ca Leonardo şi Ceaikovschi, etc. Cel mai bine e să vă retrageţi la ţară, dar şi acolo fiţi cu ochii în patru: niciodată nu ştii ce vecin îşi abuzează capra. Am auzit că unii o trag de ţâţe, să-i fure laptele taman când iedul are mai mare nevoie“, a scris jurnalistul Dan Mazilu. De asemenea, fanii din întreaga lume s-au organizat folosind hashtagul „#MJInnocent“ pentru a-l apăra pe Michael Jackson. În Marea Britanie şi Olanda, zeci de persoane au ieşit în stradă pentru a susţine nevinovăţia cântăreţului. Unii dintre ei au lansat campanii de strângere de fonduri pentru a plăti postere care să fie afişate pe autobuzele londoneze cu sloganul „Faptele nu mint. Oamenii da. MJInnocent“. Fanii lui Michael Jackson demonstrează în faţa clădirii postului de televiziune olandez NPO împotriva difuzării documentarului Leaving Neverland în Hilversum, Olanda FOTO Getty Images

