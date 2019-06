Reacţia fotbalistului Adil Rami după ce Pamela Anderson l-a acuzat că a bătut-o: „Este dezgustător“

Adil Rami a negat categoric că ar fi lovit-o pe Pamela Anderson pe parcursul relaţiei de doi ani pe care au încheiat-o recent. Vedeta l-a acuzat pe sportiv de violenţă domestică şi a povestit că a ajuns chiar şi la spital în urma unui astfel de episod.

După câteva zile în care a refuzat orice comentariu, Adil Rami a venit cu o declaraţie în care susţine că toate acuzaţiile sunt complet false. În plus, fotbalistul subliniază că este „absolut dezgustătoare“ atitudinea fostei sale partenere, despre care spune că doar vrea să-l rănească având în vedere că violenţa domestică este un subiect important pentru el, fiind implicat în mai multe campanii ce au ca scop combaterea acesteia.

„Îmi pare rău, dar nu am altă soluţie. Am tăcut atâta timp pentru că am fost şocat şi mi-a fost greu să vorbesc, însă am prea multe pe suflet. E simplu şi clar: acuzaţiile de violenţă domestică sunt complet false şi nu pot rămâne nepăsător. Cei care mă cunosc îmi ştiu şi valorile şi ştiu că e imposibil să fac vreodată aşa ceva. Dacă ea şi-a dorit să mă rănească, ei bine a ales o cale bună. Ştie că pentru mine este foarte importantă această cauză, să lupt împotriva violenţei domestice. Ce face ea este de-a dreptul dezgustător. Să mintă pentru a-şi menţine o relaţie bună cu fostul ei partener şi cu copiii ei este un lucru, dar să folosească minciuni despre violenţa domestică, a mers deja prea departe şi nu este corect. Nu voi lăsa aceste acuzaţii mincinoase fără replică. Totul este mult prea serios. Am spus ce aveam de spus din suflet, iar acum îi voi lăsa pe experţi să se ocupe de acest caz“, a scris fotbalistul pe Instagram.

Pamela Anderson a anunţat iniţial că s-a despărţit de Adil Rami după ce a aflat că o înşela. La scurt timp, vedeta a dezvăluit că sportivul a agresat-o fizic şi a mărturisit că s-a simţit ca o prizonieră, deoarece Rami era „paranoic, gelos, sociopat“.

Pamela Anderson este cunoscută pentru implicarea în proiecte care condamnă violenţa domestică, după ce chiar ea a fost victimă în prima ei căsnicie, cu bateristul formaţiei Motley Crue, Tommy Lee. Muzicianul a şi fost condamnat la şase luni de închisoare pentru că a lovit-o. Anderson şi Lee au doi copii împreună, Brandon şi Dylan.

La rândul lui, Adil Rami are doi copii dintr-o relaţie anterioară.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: