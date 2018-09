Reacţia lui Bittman în scandalul politic din Sectorul 5: „Nu cred că am elogiat pe cineva. România e bolnavă de ură“

Dan Bittman (56 de ani) a reacţionat la criticile dure primite după ce a prezentat un eveniment organizat de primarul Sectorului 5, Daniel Florea, detaliat într-un reportaj Recorder . Cei mai mulţi s-au declarat dezamăgiţi de faptul că artistul l-a lăudat pe edil, însă cântăreţul susţine că nu trebuie să se justifice, precizează că „nu a elogiat pe nimeni“ şi consideră că „România e bolnavă de ură“.

Într-o intervenţie la postul Realitatea TV , Dan Bittman a declarat că nu crede că un artist trebuie să se justifice dacă alege să modereze un spectacol care nu e pe placul unora şi subliniază că „nu a făcut politică“.

„Eu sunt cel care a fost criticat că prezintă un eveniment, indiferent ce eveniment, al cui. Eu am altă menire pe Pământul ăsta. Nu am făcut politică. Nu cred că trebuie ca un artist să se justifice că moderează un spectacol, o emisiune şi nu e pe placul unora sau al altora“, a declarat Dan Bittman.

Solistul Holograf a mai precizat că valul de acuzaţii apărut în mediul ar putea fi „o campanie“ şi compară cazul său cu vremurile comuniste în care artiştii erau taxaţi dacă se poziţionau contra regimului.

„Eu o să stau cu fruntea sus, indiferent de mesaje. Mă uit acum pe Facebook şi văd mesaje cu «Ruşine, Bittman!». Cred că este o campanie. Acum urmează artiştii să fie luaţi în vizor, aşa cum erau acum nu foarte mulţi ani, de fostul regim. Au fost nenumăraţi artişti (la evenimentul din Sectorul 5 – n.red.). Eu am fost doar moderatorul acestui spectacol. (...) Este o copilărie. România e bolnavă de ură. Televiziunile ajută la scindarea acestui popor. Este lipsit de umor şi lipsit de calitate“, a mai precizat Bittman.

Dan Bittman a făcut clar şi faptul că nu a primit ordine să-i aducă aprecieri primarului Sectorului 5: „Totul a venit de la mine. Am fost politicos şi civilizat în relaţia cu orice om... în faţa a 10.000 de copii, câţi erau, alături de părinţi. Au venit şi profesori... E pentru prima oară când particip la un asemenea eveniment şi nu cred că am elogiat pe cineva. Am constatat o stare de spirit care era bună în momentul acela. Nu-l cunoşteam pe domnul primar Florea, acum l-am cunoscut. Nu am primit bani de la vreun partid sau de la vreun ONG. Am fost invitat să cânt şi cu formaţia Holograf“.