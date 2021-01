Reacţia Alexandrei Ungureanu, recent invitată la emisiunea lui Cătălin Măruţă, după ce a aflat că acesta are COVID: „Sigur că-mi fac testul”

Printre invitaţii recenţi ai lui Cătălin Măruţă se numără şi Alexandra Ungureanu, care s-a aflat în platoul emisiunii „La Măruţă” în urmă cu doar patru zile. Cântăreaţa a fost contacatată de reporterii Click şi a declarat că a fost şocată de vestea că prezantatorul de la Pro TV are COVID.

“Acum aflu de la voi că are Cătălin COVID. Sigur că-mi fac testul. Mă gândesc în primul rând la mama şi vreau s-o protejez pe ea. Oricum, am mai avut contact direct cu persoane infectate şi anul trecut, de mai multe ori. M-am testat şi m-am izolat de mai multe ori, dar se pare că stau bine cu imunitatea”.