Răsturnare de situaţie în scandalul filmului despre Michael Jackson. Ce spune mama unuia dintre acuzatorii regelui pop

Joy Robson a mărturisit că l-a chestionat pe fiul ei de nenumărate ori cu privire la acuzaţiile de abuz sexual aduse lui Michael Jackson, dar el „a negat de fiecare dată“ că ar fi fost molestat de regele pop, chiar şi după moartea acestuia, scrie Daily Mail.

De altfel, Wade Robson a depus mărturie în favoarea lui Michael Jackson, în procesul din 2005, când au apărut primele acuzaţii de molestare sexuală din partea unui minor în vârstă de 13 ani.

Bărbatul declara atunci că regele pop nu l-a atins niciodată în mod sexual, în cele peste 20 de vizite făcute megastarului la ferma sa Neverland, unde obişnuiau să vizioneze filme împreună şi să doarmă în acelaşi pat, potrivit declaraţiilor făcute în instanţă în acea perioadă.





Robson a negat orice molestare sexuală şi după moartea lui Michael, atât în faţa mamei şi a familiei lui, cât şi în numeroase interviuri televizate.



Wade Robson a fost dansatorul lui Michael Jackson





Dansatorul şi-a schimbat mărturia abia în 2012. O sursă a povestit pentru Daily Mail: „Când Wade în sfârşit a mărturisit că a fost molestat de Michael Jackson ani de zile, mama lui, Joy, a fost la fel de şocată ca toată lumea. Ani de zile şi-a tot întrebat fiul dacă a fost vreodată abuzat, iar el răspundea neclintit de fiecare dată că «nimic nu s-a întâmplat». Chiar şi după moartea lui Michael, în 2009, Wade a continuat să nege.“

Sursa a continuat povestind că mama dansatorului nu a avut niciodată motive să creadă că fiul ei nu este în siguranţă alături de Michael. Într-o seară, femeia a rămas peste noapte, alături de fiul ei, în reşedinţa megastarulu, şi a povestit că regretatul artist şi Wade obişnuiau să mănânce fursecuri cu lapte şi să se uite la filme împreună.

„Era convinsă că fiul ei este în siguranţă cu Michael şi chiar vedea în el o figură paternă“, a spus sursa.

Joy Robson, mama acuzatorului lui Jackson, a fost atât de convinsă de inocenţa regelui pop încât a făcut mărturisiri şi în cartea biografică scrisă de fratele artistului, Jermaine Jackson, „You Are Not Alone: Michael, Through a Brother's Eyes“, publicată în 2011.

În capitolul „Body of Lies“, femeia îi lua apărarea regelui pop şi scria că „are încredere nemărginită în Michael Jackson, în ceea ce-l priveşte pe fiul ei sau pe oricare alt copil care a stat în preajma megastarului“.

De asemenea, femeia a depus, la rândul ei, mărturie în procesul din 2005, încheiat cu achitarea lui Michael Jackson. „Îl percep pe Michael ca pe un membru al familiei. Îl cunosc foarte bine, am încredere în el în preajma copilului meu. Are o personalitate unică, asta-i tot“, a fost mărturia femeii.

Ceea ce l-a făcut pe Wade Robson să-şi schimbe mărturia, în 2012, a fost, potrivit acestuia, faptul că a început să facă terapie şi să se simtă confortabil să povestească prin ceea ce a trecut.

„Te iubesc, micuţule. Poartă-te frumos şi fă-mă fericit“, ar fi fost cuvintele pe care i le spunea Michael copilului Robson, potrivit declaraţiilor acestuia.

Într-un nou documentar ce va fi difuzat de HBO în luna martie, Wade Robson, alături de James Safechuck (40 de ani), reiau acuzaţiile potrivit cărora ar fi fost violaţi de regele pop. Filmul descrie cum Jackson, aflat în vârful carierei, a început o relaţie cu cei doi băieţi, pe atunci în vârstă de 7 şi 10 ani . Ajunşi la maturitate, bărbaţii povestesc cum au fost abuzaţi sexual de starul american. Una dintre dezvăluirile făcute în film este că artistul le-ar fi oferit minorilor bijuterii în schimbul favorurilor sexuale.

Administratorii averii lui Jackson au caracterizat documentarul de patru ore drept „linşaj public“ şi i-au numit „oportunişti“ pe cei doi bărbaţi.

Potrivit dezvăluirilor făcute de reprezentanţii lui Michael Jackson, Wade Robson a încercat în 2012 să încheie o înţelegere financiară cu diferite instituţii media, care să-i publice şocantele dezvăluiri despre abuzurile suferite, dar niciuna nu ar fi acceptat.

Următoarea mişcare a coregrafului a fost să-i dea în judecată pe moştenitorii lui Michael Jackson, în 2013, aducând acuzaţii de molestare sexuală, dar cazul a fost clasat. O instanţă a decis, în 2015, că Robson a intentat prea târziu procesul pentru a beneficia de despăgubiri.

