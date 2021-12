Rareş Bogdan: „Am o soţie bogată şi frumoasă! E fiică de milionar“

Fostul jurnalist a mărturisit că este un mare iubitor de artă şi colecţionează tablouri şi icoane, unele de mare valoare. De asemenea, politicianul este un mare iubitor de ceasuri scumpe, unul dintre ele primit chiar de la soţia lui, Florina Bogdan.

«Acest ceas l-am primit de la soţia mea acum 7-8 ani. Soţia mea, trebuie să înţelegeţi, că este fiică de multi-milionari. Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. Şi frumoasă, ce îţi trebuie mai mult?», a spus politicianul.

Rareş Bogdan este de părere că politicienii nu trebuie să intre în politică pentru a se îmbogăţi şi consideră că mare parte din clasa politică nu este foarte citită.

«Sărac şi cinstit, nu există aşa ceva. Trebuie să fie bogat şi cinstit sau bogat şi mecenat. Aia este ideea pe care trebuie să mergem. Eu am spus atunci când am intrat în politică, am şocat în unele emisiuni. Pentru că am spus, domne, eu nu sunt sărac! Eu sunt destul de bogat, Dumnezeu mi-a dat destul de mult! Eu vreau să fiu bogat şi cinstit, vreau să fiu un politician care să intru bogat...şi am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică. Bogăţia nu constă numai în finanţe bogăţia constă şi în bagajul educaţional şi cultural. Mare parte din clasa politică din România are o problemă cu cititul cărţilor. Nu te poţi opri la Trei iezi cucuieţi», a mărturisit Rareş Bogdan în podcast-ul lui Codin Maticiuc.