VIDEO Rapperul Wiz Khalifa crede că bărbaţii n-ar trebui să muşte dintr-o banană întreagă pentru că asta i-ar face gay

Cameron Jibril Thomaz, cunoscut mai bine după numele de scenă Wiz Khalifa, a ţinut să-şi împărtăşească această credinţă în timpul emisiunii radio The Breakfast Club.

„Dacă muşti din banană, eşti suspect“, a spus rapperul. Când moderatorul emisiunii a replicat :„E doar un fruct“, Khalifa a pus că e vorba de „simple reguli de etichetp“: „Trebuie s-o rupi în bucăţi. Trebuie să rupi banana în două... Încerc doar să ajut. Dacă eşti în public, rupe-o în bucăţi“, a spus Khalifa.

Comentariul artistului a fost criticat pe internet de o parte a publicului, mulţi internauţi subliniind că frica de a mânca o banană de teama de a nu părea gay este esenţa a ceea ce se numeşte „masculinitate toxică“. Conceptul este utilizat în psihologie şi studii de gen pentru a cataloga norme de comportament masculin, în America de Nord şi Europa, care sunt asociate cu efecte negative asupra societăţii şi bărbaţilor înşişi ca indivizi.

Wiz Khalifa nu este singura vedetă care a demonstrat, cu ajutorul mâncării, cât de fragilă este propria masculinitate, noteaza The Guardian în ediţia online. În 2016, Richard Hammond, unul dintre prezentatorii emisiunii The Grand Tour produsă de Amazon, fostă gazdă a celebrului show Top Gear de la BBC, a declarat în faţa publicului din studio că nu mănâncă îngheţată: „Are de-a face cu a fi heterosexual“.

🤗 hello & here's the full richard hammond 'ice creams are gay' piece and yeah, it's awful pic.twitter.com/JhDisRsc1Q