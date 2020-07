Rapperul american Logic a anunţat că renunţă la muzică: care este motivul

În vârstă de 30 de ani, Sir Robert Bryson Hall II pe numele real, a spus că „No Pressure“ va fi ultimul său album de studio.

Materialul discografic urmează să fie lansat pe 24 iulie.

Logic a devenit tată la începutul anului acesta. „A fost un deceniu minunat. Acum este timpul să fiu un tată minunat“, a scris el pe Twitter, potrivit news.ro.

Logic a debutat în 2009. După lansarea mai multor mixtape-uri, primul album de studio al lui a apărut în 2014.

Officially announcing my retirement with the release of “No Pressure” executive produced by No I.D. July 24th...



It’s been a great decade. Now it’s time to be a great father.



Art by @SamSpratt pic.twitter.com/stgSU6dMBt