Raphael Coleman, cunoscut din filmul „Nanny McPhee“, a murit la vârsta de 25 de ani

Coleman a murit pe 7 februarie, după ce a căzut în timp ce alerga, potrivit news.ro.

Vestea morţii lui a fost dată de mama Liz Jensen, care a publicat un mesaj online. Ea a precizat că familia nu ar putea fi mai mândră de reuşitele fiului ei şi că moştenirea lăsată în scurta lui viaţă trebuie preţuită. De asemenea, tatăl actorului a declarat că tânărul „nu a acuzat până acum probleme de sănătate“.

Actorul britanic a jucat în alte două lungmetraje, „It’s Alive“ şi „The Fourth Kind“, în 2009.

El a studiat apoi Zoologia la Universitatea din Manchester, înainte de a se dedica activismului. El colabora cu organizaţia de mediu Extinction Rebellion, care luptă pentru conservarea faunei sălbatice.

Jensen a publicat şi un eseu, „This is Why I Rebel“, scris de Coleman pentru Extinction Rebellion, în care el descrie obligaţia pe care o simte faţă de mişcarea activistă. „Cunoscând ştiinţa, nu am altă alegere decât să spun adevărul şi să îmi păstrez principiile în faţa acestui adevăr. Nu voi sta deoparte să văd cum arde lumea“.

Raphael Coleman FOTO The Hook