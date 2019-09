Ramona Bădescu a anunţat că va deveni mamă la 50 ani. Cum arată vedeta gravidă

În cel mai recent număr al revistei OK!, apărut astăzi pe piaţă, actriţa stabilită în Italia face o mărturisire în exclusivitate: “Eu, cu mult timp înainte, îmi făcusem procedura de congelare a ovulelor – despre care le sfătuiesc şi pe tinere să se informeze şi să o facă. Eu nu ştiam despre asta, dar o prietenă mi-a sugerat acum câţiva ani lucrul acesta. Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă. Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca în luna ianuarie să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toate analizele, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunându-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni”.

Iată cum arată Raluca Bădescu în ultima lună de sarcină! Fotografii în exclusivitate

