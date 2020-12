Bloggeriţa Raluca Mureşan s-a căsătorit în Dubai cu iubitul ei, după ce, iniţial, birocraţia românească îi stricase ziua cea mare FOTO

Raluca Mureşan şi iubitul ei s-au căsătorit miercuri, 2 decembrie, la Consulatul României din Emiratele Arabe Unite, după săptămâni în care birocraţia i-a distrus ziua cea mare.

Tânăra a publicat fotografii de la mult aşteptatul eveniment din viaţa ei şi ne-a mărturisit că, de data aceasta, comunicarea cu funcţionarii Consulatului României în Dubai a fost "fără cusur".

Raluca Mureşan şi soţul ei FOTO Facebook Raluca Mureşan

Tânăra s-a mutat în urmă cu aproximativ două luni în Ras al Khaimah, Emiratele Arabe Unite, pentru a fi alături de logodnicul ei. Şi pentru că este ilegal ca o femeie să locuiască cu un bărbat fără a fi căsătoriţi, au decis să facă pasul cel mare mai repede.

Raluca şi logodnicul ei au pregătit toate actele necesare şi le-au depus online, conform procedurii. S-au programat tot online pentru cununia civilă la consulatul României, iar în ziua cea mare s-au prezentat cu zâmbetul pe buze, pregătiţi să spună „Da”. După mai bine de o oră de aşteptare, le-a venit rândul, însă au aflat că, de fapt, erau programaţi să depună actele, după cum a povestit tânăra pe pagina ei de Facebook.

Explicaţia funcţionarilor?

De fapt, mailul de confirmare a datei de oficializare a căsătoriei "se trimite automat, e greşeală de sistem şi nu trebuie luat în seamă", i-au spus aceştia. De asemenea, i s-a explicat că actele se depun la ghişeu, nu online, deşi pe site scrie că se depun online. În plus, i s-a respins şi certificatul medical, pe motiv că a expirat, deşi fusese întocmit cu numai două săptămâni înainte.

Totul e bine când se termină cu bine

"Am refăcut analizele la un centru medical din Dubai pentru a nu mai avea niciun impediment, ţinând cont de indicaţiile primite pe mail de la Consulat, am comunicat foarte bine cu ei, ne-au făcut o programare pentru oficiere şi am ţinut legatura pentru a fi siguri că facem toţi paşii corecţi pentru a respecta procedura şi a ne căsători", a mai spus Raluca Mureşan pentru "Adevărul".

Raluca Mureşan şi soţul ei FOTO Facebook