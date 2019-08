Quentin Tarantino va deveni tată pentru prima dată. Daniella Pick, cea cu care cineastul american s-a căsătorit în 2018 după o relaţie de doi ani, îi va dărui un copil, scrie publicaţia People, citată de News.ro.

Cei doi au transmis că sunt „foarte încântaţi să anunţe că aşteaptă un copil“.

Tarantino s-a căsătorit cu Daniella în luna noiembrie a anului trecut, într-o ceremonie intimă care a avut loc la Los Angeles.

Anul acesta, la Festivalul de la Cannes, unde s-a aflat pentru a-şi prezenta cel mai recent film - „Once Upon a Time in... Hollywood“ - el a vorbit despre pasul făcut: „Este un lucru pe care nu l-am mai făcut până acum, de fapt, am aşteptat fata perfectă“.

Tarantino şi Daniella Pick FOTO Guliver/Getty Images

Tarantino a cunoscut-o pe Daniella, care este fiica interpretului şi compozitorului israelian Tzvika Pick, în 2009, când îşi promova filmul „Inglourious Basterds“. S-au logodit în luna iunie 2017, după o relaţie de un an, iar petrecerea din septembrie a fost o reuniune a distribuţiei din „Pulp Fiction“. Între invitaţi s-au numărat Bruce Willis, Samuel L. Jackson şi Uma Thurman.

Aceasta este prima căsătorie pentru fiecare dintre ei.