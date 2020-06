Prinţul William, despre trauma cauzată de moartea prinţesei Diana şi rolul de părinte: „Uneori nu e nimeni acolo să te ajute şi devine copleşitor“ VIDEO

Prinţul William a vorbit în cadrul documentarului „Football, Prince William And Our Mental Health“, ce a avut premiera pe 28 mai, despre rolul de părinte şi despre trauma suferită în urma morţii mamei sale, prinţesa Diana, pe când avea doar 15 ani.

În cadrul documentarului difuzat de BBC, ducele de Cambridge se întâlneşte cu fani, jucători de fotbal şi manageri de club pentru a vorbi despre sănătatea mintală.

„Să fii părinte este cea mai mare provocare pe care o poţi avea. Cred că atunci când în viaţa ta se petrece o traumă, aşa cum mi s-a întâmplat mie, tata n-a prea fost prin preajmă, iar mama a murit când eram adolescent, emoţiile revin în valuri atunci când tu însuţi devii părinte. Este greu pentru că uneori nu e nimeni acolo să te ajute şi devine copleşitor“.

Prinţul a mărturisit că rolul de tată i-a scos la suprafaţă amintiri traumatice legate de moartea mamei lui. Prinţesa Diana a murit în urma unui accident de maşină, în Paris, în 1997. Prinţul William avea 15 ani, iar fratele lui, prinţul Harry, doar 12 ani.

„Mă gândesc la ea aproape în fiecare zi. Împlinirea celor 20 de ani de la moartea ei mi se pare o ocazie perfectă să ne amintim toate lucrurile bune legate de ea şi, sperăm noi, să arate o altă faţă a ei, una pe care alţii nu au văzut-o până acum. Atât eu, cât şi Harry ne-am simţit iubiţi şi sunt extrem de recunoscător că dragostea încă există“, mărturisea William într-un alt documentar filmat în 2017.

Ducele de Cambridge a mai povestit în noul documentar - „Football, Prince William And Our Mental Health - că pentru el a fost foarte important sprijinul pe care l-a avut în soţia lui, Kate Middleton, împreună cu care are trei copii, George, Charlotte şi Louis. „Noi ne sprijinim reciproc şi trecem prin momentele grele împreună. Am evoluat şi învăţat împreună. Totuşi, este cert că momentele de tristeţe pot apărea exact când te aştepţi mai puţin şi de cele mai multe ori ai impresia că poţi să le depăşeşti singur“, a mărturisit prinţul. „Să fii părinte e absolut minunat, dar poate fi şi înfricoşător uneori“, a adăugat el. Documentarul e disponibil pe BBC One.

Prinţul William, voluntar secret la o linie de consiliere psihologică