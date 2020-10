Prinţul „Playboy” Azim, fiul sultanului din Brunei, a murit la 38 de ani

Prinţul Azim, al doilea fiu al sultanului din Brunei, cunoscut şi ca Prinţul Playboy, era cunoscut pentru petrecerile sale extravagante cu celebrităţi precum Pamela Anderson, Janet Jackson şi Mariah Carey. A produs mai multe filme, între care şi pelicula "You're Not You" (2014) şi The Happy Prince (2018).

Educat la Londra şi mare iubitor de petreceri, avea o avere estimată la 5 miliarde de dolari, fiind un magnet pentru celebrităţi, el fiind fotografiat de-a lungul anilor alături Joan Collins, Naomi Campbell, dar şi de actriţele Misha Barton şi Scarlett Johansson, aflate printre prietenii apropiaţi ai prinţului. Azim a organizat, de asemenea, petreceri frecventate de numeroşi avocaţi ai drepturilor comunităţii gay, printre care Caitlyn Jenner şi Mariah Carey. În mod evident un suporter al comunităţii LGTB, Azim nu a discutat însă niciodată deschis despre orientarea sa sexuală, scrie Click.

Prinţul a fost înmormântat sâmbătă, în aceeaşii în care a murit conform tradiţiei islamice, iar Brunei a decretat şapte zile de doliu naţional. Liderii unor ţări vecine, între care preşedintele Singapore şi premierul Malayesiei, au transmis condoleanţe.

Potrivit presei locale Prinţul Azim era spitalizat de ceva vreme şi a murit de cancer.