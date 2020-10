Prinţul Charles, idilă cu Barbra Streisand. Unde aveau loc întâlnirile de taină

Înainte de a se căsători cu prinţesa Diana, Prinţul Charles a avut o viaţă amoroasă destul de plină de evenimente. Înarmat cu farmec regal şi titlul de viitor rege, Prinţul reprezenta o ţintă pentru tot mai multe femei.

Desigur, acum ştim că Camilla Parker Bowles s-a remarcat din restul iubitelor lui, dar se pare că în viaţa Prinţului a mai ars o flacără. O carte extrem de controversată şi interesantă, Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne, explorează relaţia dintre Prinţul de Wales şi o celebră artistă.