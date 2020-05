Dacă aveaţi impresia că starurile şi actriţele care erau pe val acum 20 de ani nu au recurs la aşa ceva, vă înşelaţi. Operaţiile estetice erau accesibile şi acum 20, 30 de ani, aşa că nici ele n-au rezistat tentaţiei de a schimba ceva cu ajutorul bisturiului. Haideţi să vedem, aşadar, care au fost primele vedete care şi-au făcut operaţii estetice!

Betty White – 1970

Pe când avea 45 de ani, celebra actriţa a decis că trebuie să apeleze la doctorul estetician pentru a-şi corecta din surplusul de piele din jurul pleoapelor. A recunoscut, însă, tocmai în 2011, pe când şi-a scris autobiografia (If you ask me).

Tori Spelling – 1989

La doar 16 ani, Tori a recurs la rinoplastie pentru a modifica aspectul nasului ei. Ulterior, actriţa a călcat din nou pragul doctorului estetician pentru a-şi mări bustul.

