Primele imagini cu băieţelul Melaniei Medeleanu: După multe încercări eşuate,  aproape că nu mai îndrăzneam să cred. Eram pregătită de adopţie

Jurnalista şi fondatoarea MagiCamp Melania Medeleanu (41 de ani) a născut pentru prima dată la începutul anului 2019. Extrem de discretă când vine vorba de viaţa personală, fosta prezentatoare nu a oferit foarte multe detalii şi a ţinut sarcina secretă până în ultima lună.

Acum, Melania Medeleanu apare alături de băieţelul ei, Radu Petru, pe coperta numărului din iunie al revistei „Unica“, publicaţie pentru care a acordat şi un interviu şi care se găseşte la chioşcurile de ziare.

Melania a mărturisit că sarcina a apărut într-un moment în care nu mai spera şi chiar se gândea serios la adopţie: „După atât de multe încercări eşuate, aproape că nu mai îndrăzneam să cred. Mă auzisem chiar spunând de câteva ori cu voce tare «eu nu pot avea copii» şi, la un moment dat, a părut că nu mai doare. Şi chiar dacă nu pot avea copilul meu, asta nu înseamnă că nu pot creşte un copil. Varianta adopţiei se conturase tot mai clar şi eram pregătită să fac pasul. Mi-am promis o ultima încercare. Pare că de data asta L-am convins. (...) Aşteptarea n-a fost degeaba. Radu a venit nu când mi l-am dorit, pentru că dorinţa a fost acolo dintotdeauna, ci când am fost pregătită să-l primesc“.

Jurnalista a precizat că şi-ar dori ca băieţelul ei să fie „liber, responsabil, înţelept, să aibă încredere în el şi în oameni, să fie atent la cei din jur, dar să nu dea doi bani pe gura lumii“.

De asemenea, Melania a recunoscut că prima lună după naştere a fost dificilă: „În prima lună n-am ştiut ce m-a lovit. Eram aşa de convinsă că sunt pregătită pentru această experienţă, însă puiul de om complet dependent de mine, care-mi cerea aşa de imperativ prezenţa în fiecare clipă, m-a năucit complet. Adaugă la asta câte o oră, maximum două de somn pe noapte şi găseşti o Melanie care nu înţelege nimic din ce i s-a întâmplat. Dar apoi plânsul a căpătat diverse tonalităţi şi înţelesuri, zâmbetele lui desfăceau două gropiţe absolut adorabile, iar azi chiotele lui mă topesc complet. Nu mai zic de momentele în care, lipit de corpul meu, îşi îndreaptă privirea spre mine şi câteva minute rămânem doar noi doi, conectaţi într-o îndrăgostire fără margini“.

Despre tatăl copilului, Melania Medeleanu s-a limitat la a declara că este un om bun. În schimb, ea a vorbit despre relaţia cu Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii şi actual candidat la europarlamentare din partea PLUS. Împreună au fondat MagiCamp şi au avut şi o relaţie personală, care s-a încheiat însă frumos, cei doi rămânând apropiaţi: „Unii oameni au şansa să întâlnească la un moment dat pe traseu pe cineva care le schimbă radical viaţa. Cred că asta am fost noi unul pentru celălalt şi doar aşa a putut să se nască MagiCamp, magia care ne-a absorbit, ne-a consumat cu totul. Am pus acolo ce-a fost mai bun şi mai curat, n-am avut însă înţelepciunea să găsim şi echilibrul şi am constatat la un moment dat că fiecare clipă petrecută în doi era exclusiv despre MagiCamp. Chiar dacă în plan personal am pornit pe cărări separate, uitându-mă în urmă, la ce şi cum am construit, ştim că ce ne leagă e atât de puternic, încât pe un drum ne vom găsi întotdeauna împreună, bucurându-ne pentru succesul celuilalt sau fiindu-ne umăr la greu“.

