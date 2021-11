Primele declaraţii ale lui Kamara despre scandalul cu amanta lui Reghe. „Niciodată mai mult de o noapte!”

Kamara (45 ani) şi Corina Caciuc (29 ani) au avut o aventură, pe vremea când solistul era divorţat, iar actuala iubită a lui Laurenţiu Reghecampf încerca să-şi facă un nume în showbiz-ul românesc.

Kamara a rupt, în sfârşit, tăcerea şi a dezvăluit în ce împrejurări a cunoscut-o pe amanta antrenorului de la Universitatea Craiova. „Formaţia mea avea turneu prin ţară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viaţa a visat să mă cunoască. Eram la Călimăneşti şi nici nu ştiam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei. Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă ştiu de muzică şi de copiii mei. În rest este distracţie”, a declarat Kamara, într-un interviu pentru realitateasportiva.net.

