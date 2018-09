Prima reacţie a trupei Holograf în scandalul Dan Bittman-sectorul 5: „Opţiunile politice ale membrilor trupei se exprimă în cabina de vot, nu pe scene“

Holograf a avut o primă reacţie în scandalul al cărui protagonist este solistul Dan Bittman, precizând că trupa nu cântă niciodată pentru un partid politic sau o corporaţie, dar şi că nu are o opinie politică unitară, fiind compusă din cinci oameni cu păreri diverse.

În ceea ce priveşte onorariul primit pentru evenimentul din sectorul 5 şi dezvăluit de Libertatea – 11.000 de euro pentru Holograf şi 11.000 de euro pentru rolul de prezentator al lui Dan Bittman –, membrii trupei au subliniat că nu au nicio legătură cu modul în care se atribuie contractele şi nu consideră că ei sau impresarul lor au vreo obligaţie în acest sens.

Redăm mesajul integral semnat de Holograf:

„În ultimele zile, noi – trupa Holograf – suntem subiectele unei serii de atacuri, motiv pentru care dorim să facem câteva precizări.

Când ne urcăm pe o scenă, nu cântăm niciodată pentru un partid politic sau o corporaţie, cântăm pentru publicul din faţa noastră care se bucură de muzică pe care am scris-o cu emoţie şi dragoste. Pentru asta facem această meserie şi o vom face în continuare.

Nu am avut şi nu vom avea vreodată vreo legătură cu modul în care se atribuie contractele pentru evenimentele în care cântăm noi. Există instituţii ale statului plătite din bani publici care au ca scop investigarea modului în care se cheltuiesc banii publici, cum există şi instituţii care fac strategiile culturale şi decid unde investesc. Nu considerăm că noi sau impresarul nostru am avea vreo atribuţie sau obligaţie în acest sens.

Formaţia Holograf nu are o opinie politică unitară. Suntem 5 oameni cu păreri şi opinii diverse şi am învăţat în cei 40 de ani de când suntem împreună să convieţuim frumos împreună. Opţiunile politice ale membrilor trupei se exprimă în cabina de vot, nu pe scene.

Nu mai cântăm pentru bani de mult timp, o facem din bucuria de a fi împreună unii cu alţii, de a ne întâlni cu fanii noştri, cu prietenii pe care ni i-am făcut în ţară de-a lungul anilor. Am cântat peste 365 de concerte într-un an, în 1988. Pe bilete. Am cântat în Franţa, Canada, Olanda, UK, chiar şi în Coreea de Nord şi Transnistria. Am cântat în toată ţara, am trăit câteva vieţi ca Holograf. Am trecut prin multe situaţii împreună ca să mai putem fi impresionaţi de orice formă de bullying la adresa noastră. Suntem convinşi că publicul nostru ne iubeşte pentru muzica noastra şi nu leagă acest ataşament de politică sub nicio formă.

Abia aşteptăm să ne revedem la concertele noastre, unde şi cum va fi cazul. Vom cânta mereu cu aceeaşi bucurie, mânaţi de visul unor puşti care şi-au făcut trupa acum 40 de ani şi şi-au urmat visul pentru că au ştiut că vor să facă muzică toată viaţa.“

Desfăşurătorul unui scandal de proporţii

Întregul scandal al cărui protagonist este Bittman a pornit după ce colegii de la Recorder au publicat video-reportajul „Semicentenarul celui mai sărac sector al Capitalei. 700.000 de euro pentru «50 de ani de Sector 5»“. Declaraţiile făcute de artist pe scenă au provocat un val de critici, românii acuzându-l că „s-a vândut pe un pumn de arginţi“ şi i-a făcut campanie primarului. „Doamnelor şi domnilor, în aplauzele dumneavoastră, vreau să-l invit în scenă pe domnul primar al Sectorului 5, domnul Daniel Florea! Dom’ primar, dar văd că... merge bine treaba aici, în Sectorul 5, nu ştiu... Extraordinar, toată lumea-i fericită“, şi-a început artistul discursul de prezentare. „Suntem singurul Sector cu spor pozitiv din Bucureşti“, intervine primarul PSD Daniel Florea. „Să dea Dumnezeu să rămâneţi aşa (...). Văd că toată lumea e fericită, bucuroasă şi asta înseamnă că domnul primar face o treabă foarte bună. Felicitări!“, a mai spus Bittman. Iniţial, Bittman s-a apărat făcând o declaraţie la Realitatea TV în care a susţinut că nu trebuie să se justifice şi că „nu a elogiat pe nimeni“, punând reacţiile vehemente pe seama faptului că „România e bolnavă de ură“.

Ulterior, cântăreţul s-a luat la trântă pe pagina personală de Facebook cu românii care s-au declarat indignaţi de onorariul primit, inflamând şi mai mult spiritele. Printre altele, Bittman a făcut publică suma pe care ar primi-o starul britanic Rod Stewart pentru a cânta la Zilele Bucureştiului: „Hai să vă vând un pont, vine zilele astea şeful pesediştilor din străinătate domnul Rod Stewart, vă rog să-l înfieraţi şi pe el că vă ia 250.000 de euro de la gură şi cântă pentru Primăria Capitalei. Să vă văd curajoşilor ce mai spuneţi acum şi cum îl mai asociaţi cu Gabriela (Gabriela Firea - primarul general al Capitalei - n.r.)“.

„Ăştia (presupusa sumă primită de Rod Stewart – n.r.) nu mai sunt banii voştri, ai poporului? Că sunt bani publici şi îi dăm pe un spectacol în loc să contruim o grădiniţă. Acum de ce nu săriţi în sus, de ce nu vă mai ies ochii din orbite de ură. Ziceţi că e un artist străin şi să-l respectăm, dar pe români să-i dăm la c***t, că ei sunt vânduţi şi pe ei ne putem permite să-i terminăm, nu? Mi-e milă de comentariile voastre“, „Străinii vă fură oricum zilnic tot! Tot, până când o să-i rugaţi să vă dea şi vouă o ciozvârtă. Nu v-am văzut ieşind pentru păduri, pentrol, aur, dar pentru un rahat de comentariu aţi sărit toţi ca arşi“, „Am să mă lupt cu voi până la capăt pentru că voi şi cei ca voi sunt ciuma roşie pentru ţara asta, să ţineţi minte ce vă spun!“, acestea au fost doar câteva dintre mesajele lui Bittman, care ulterior au fost şterse.