Prima imagine cu cea de-a doua fetiţă a Andreei Bălan, Clara Maria

Andreea Bălan le-a prezentat-o fanilor pe micuţa Clara Maria, într-un pictorial realizat pentru revista Viva, alături de soţul ei, George Burcea (31 de ani), şi fetiţa lor cea mare, Ella Maya, în vârstă de doi ani.

„Dragii mei, a venit momentul să o cunoaşteţi pe Clara Maria, îngeraşul nostru cel mic“, a anunţat cântăreaţa pe contul ei de Facebook, alături de fotografia în care apare cu Ella Maya, George Burcea şi Clara Maria.

Vedeta a povestit despre cel mai greu moment din viaţa ei, când a făcut un stop cardio-respirator după ce a născut-o pe Clara , dar şi despre faptul că nu mai poate face copii, cu prilejul unui pictorial realizat pentru revista Viva : „Eu nu am conştientizat ceea ce mi s-a întâmplat decât destul de târziu. Încercam să zâmbesc, să fiu tare, veneau oameni în vizită şi nu am conştientizat. Abia când am ajuns acasă, abia când George mi-a povestit cum a văzut el lucrurile – pentru că el a stat afară şi a văzut prin geamul sălii de operaţie cum Clara a fost scoasă, iar apoi a văzut-o pe anestezistă cum mă resuscita manual –, mi-am dat seama că a fost foarte, foarte grav ceea ce s-a întâmplat, şi dureros pentru familia mea“.