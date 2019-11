Premiile People’s Choice 2019. Lista completă a câştigătorilor

Lungmetrajul „Avengers: Endgame“ a câştigat trofeele pentru Cel mai bun film al anului şi Cel mai bun film de acţiune la gala de decernare a premiilor People’s Choice 2019, care a avut loc pe 10 noiembrie în Santa Monica, California, notează The Hollywood Reporter

Printre marii câştigători People's Choice 2019 s-a numărat actorul Kevin Hart (40 de ani) care, aflat la prima apariţie publică de la gravul accident de maşină suferit în septembrie, a primit trofeul pentru categoria Comedie.

Zendaya (23 de ani) a fost premiată pentru Cea mai bună interpretare feminină pentru roul din „Spider-Man: Far From Hom“, Cole Sprouse (27 de ani) pentru Cel mai bun actor într-un serial şi starul „Avengers: Endgame“ Robert Downey Jr. (54 de ani), care şi-a dedicat premiul pentru Cel mai bun actor creatorului de benzi desenate Stan Lee. Millie Bobby Brown (15 ani) a primit trofeul pentru Cea mai bună actriţă într-un serial, pentru intepretarea din „Stranger Things“.

În timpul ceremoniei, actriţa Jennifer Aniston (50 de ani) a primit Icon Award, iar cântăreaţa Gwen Stefani (50 de ani) a fost recompensată cu Fashion Icon Prize.

La gala organizată de E! Entertainment , Pink (40 de ani) a primit Champion Award pentru munca sa în scop caritabil cu mai multe asociaţii, precum No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks şi Human Rights Campaign, dar şi pentru activitatea în calitate de ambasador UNICEF.

„Murder Mystery“, cu Jennifer Aniston, a primit premiul pentru Cea mai bună comedie, iar „After“ pentru Cea mai bună dramă, în timp ce „Aladdin“, cu Will Smith, a primit People's Choice Award pentru Cel mai bun film dedicat întregii familii.

Cel mai bun serial al anului a fost desemnat „Stranger Things“, care a primit şi premiul pentru Cea mai bună dramă, în timp ce „The Big Bang Theory“, care s-a încheiat anul acesta, a fost desemnată Cea mai bună serie de comedie.

În categoriile dedicate muzicii, Shawn Mendes (21 de ani) a fost desemnat Cântăreţul anului, Billie Eilish (17 ani), Cântăreaţa anului, iar Blackpink, Grupul anului.

Materialul discografic cel mai recent al lui Taylor Swift, „Lover“, a primit premiul pentru Cel mai bun album, iar colaborarea „Señorita“, dintre Shawn Mendes şi Camila Cabello, a primit trofeul pentru Piesa anului.

Premiile People's Choice sunt acordate pe baza voturilor fanilor şi sunt împărţite în 43 categorii, de la cinema la televiziune şi muzică. Gala a fost transmisă în direct de televiziunea E! Entertainment.

Filmul anului: „Avengers: Endgame“

Comedia anului: „Murder Mystery“

Filmul de acţiune favorit: „Avengers: Endgame“

Drama anului: „After“

Filmul dedicat întregii familii favorit: „Alladin“

Actorul favorit: Robert Downey Jr., „Avengers: Endgame“

Actriţa favorită: Zendaya, „Spider-Man: Far From Home“

Actorul favorit dintr-un film dramatic: Cole Sprouse, „Five Feet Apart“

Actorul favorit dintr-o comedie: Noah Centineo, „The Perfect Date“

Actorul favorit dintr-un film de acţiune: Tom Holland, „Spider-Man: Far From Home“

Actorul favorit dintr-un film animat: Beyoncé, „The Lion King“

Comediantul favorit: Kevin Hart, Kevin Hart: Irresponsible

Serialul TV favorit: „Stranger Things“

Serialul-dramă TV favorit: „Stranger Things“

Serialul de comedie favorit: „The Big Bang Theory“

Reality show-ul favorit: „Keeping Up With the Kardashians“

Competiţia TV favorită: „America's Got Talent“

Actorul favorit dintr-un serial TV: Cole Sprouse, „Riverdale“

Actriţa favorită dintr-un serial TV: Millie Bobby Brown, „Stranger Things“

Actorul favorit dintr-un serial: Zendaya, „Euphoria“

Actorul favorit dintr-un serial de comedie: Kristen Bell, „The Good Place“

Talk show-ul TV din timpul zilei favorit: The Ellen DeGeneres Show

Talk show-ul TV de noapte favorit: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Prezentator favorit dintr-un reality show difuzat timpul zilei: Khloé Kardashian, Keeping Up With the Kardashians

Cântăreţul favorit: Shawn Mendes

Cântăreaţa favorită: Billie Eilish

Trupă favorită: BLACKPINK

Album favorit: „Lover“, Taylor Swift

Piesa anului: „Señorita“, Shawn Mendes, Camila Cabello

Artist R&B favorit: Blake Shelton

Artist latino favorit: Becky G

Videoclipul favorit: „Kill This Love“, BLACKPINK

Turneul de concerte favorit: BLACKPINK: BLACKPINK 2019 World