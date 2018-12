Premierul, ironizat crunt de Toni Grecu în „Scrisoarea Vioricăi pentru Moş Crăciun“: „Dacă tot am ideile şi părerile lui, corect ar fi să am şi mustaţa lui, nu?“

O filmare din cadrul unui spectacol susţinut de Toni Grecu s-a răspândit rapid în mediul virtual, după ce a fost făcută publică de Robert Carp, antrenor de fotbal al echipei de copii CS Keep Going.

Filmarea surprinde o ironizare a premierului Viorica Dăncilă, Toni Grecu dezvăluind ce i-ar fi cerut aceasta lui Moş Crăciun.

Pintre altele, un aragaz pe care să-l instaleze în biroul de la Guvern pentru a putea găti după ce termină de scris „ordonanţe de urgenţă şi alte prostii“, un telefon performant care să vorbească corect în locul ei şi să-l înjure pe preşedintele Klaus Iohannis, dar şi o mustaţă ca a lui Liviu Dragnea, având în vedere că „am ideile lui, părerile lui, gândurile lui“.

Redăm integral scrisoarea Vioricăi Dăncilă pentru Moş Crăciun, imaginată de Toni Grecu

Dragă Moş Crăciun,

Mă numesc Viorica şi vreau să te rog să pui şi pentru mine câteva daruri în sacul tău, care ştiu că e încăpător şi mare şi are surprize pentru toţi, deoarece eu am fost foarte cuminte şi ascultătoare tot anul, cum mi s-a spus aşa am făcut.

Deci, dragă Moşule, te rog aşa: să-mi aduci o carte de bucate nouă, care e cartea mea preferată. Cea care o am acuma este pătată de ulei şi de suc de maioneză şi nu se mai vede ce scrie la pagina cu salata beouf care îi place cel mai mult lui.

Aş vrea să-mi aduci şi un aragaz mai bun cu patru ochiuri şi cuptor electric, să-l montez în birou la Guvern ca să mai gătesc din când în când atunci când stau închisă acolo şi mă fac că scriu ordonanţe de urgenţă şi alte prostii.

Aş vrea şi un gherghef nou, că ăsta de acuma l-am complectat la şedinţele de guvern în care vorbeşte miniştri între ei şi eu nu înţeleg decât anumite cuvinte, cum ar fi „şi“, „sau“, „da“, „însă“, „pentru“, „deci“, „nu mă interesează“.

Moş Crăciun, te mai rog să-mi aduci un vaccin pentru gripa porcină care să-l fac cadou la porcii din toată ţara care e bolnavi. Mie mi-e foarte milă de aceste animale atât de folositoare şi care mor nevinovate atât din cauza gripei, cât şi din cauza ta, Crăciunule.

Te mai rog, Moşule, să-mi dai putere să dau o hotărâre de Guvern care n-a dat-o până acum niciun Guvern, de exemplu să fie ordonanţă de urgenţă prin care măgarii de pe Facebook care mă critică pe mine să le închid conturile şi să le confişte poliţia internetul din casă.

Moşule, te rog să faci un fel de minune pentru mine şi să mă duc o dată la Bruxelles, unde să vorbesc la o şedinţă în limba engleză cum nu vorbeşte nici Theresa May. Ştiu că e imposibil, dar cred că totuşi se poate, nu de asta am ajuns şi eu prim ministru.

Aş mai vrea Moşule să-mi aduci un acordeon care îmi place foarte mult acest instrument şi să cânt la el când mă plictisesc în birou. După ce termin cu politica, poate mă primeşte Edi Drăgoi la el în orchestră.

De asemenea, mi-ar place să am un telefon Smartfon, Samsung sau Ifon, cum îi zice, care să vorbească corect în locul meu, iar când mă sună Iohannis să-l înjure direct că eu nu-mi permit deoarece eu sunt o doamnă.

Moş Crăciun, mai îmi doresc să-mi aduci nişte pastile de stres, adică care să mă facă să par mai stresată, mai afectată şi mai implicată, deoarece eu nu simt niciun fel de emoţie şi supărare indiferent cât mă înjură Opoziţia şi statul paralel. Crezi că sunt normală sau intangibibilă.

Şi ultima dorinţă, dragă Moşule, este să-mi aduci nişte hormoni care să-mi crească şi mie mustaţa. Dacă tot am ideile lui, părerile lui, gândurile lui, corect ar fi să am şi mustaţa lui, nu? Despre altceva ce are el şi eu nu am, nici nu vreau să-ţi cer că nu vreau să intru în LGBDT.





Moşule, la mulţi ani, matale, şi la caprele lui matale, care te aduce cu sania din Polul Nord, cu stimă, Viorica din România.