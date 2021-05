Preferinţele culinare ale Reginei. Elisabeta a II-a este „ciocoholica supremă“, însă a interzis două alimente foarte sănătoase. Despre ce e vorba

Graţie indiscreţiei foştilor angajaţi, ştim ce mănâncă aceasta în fiecare zi, dar şi care e marea ei slăbiciune: ciocolata!

În cei aproape 70 de ani de când e suveran, Regina Elisabeta a II-a a avut parte de cele mai înalte servicii culinare, supravieţuindu-le, probabil, multor bucătari personali care i-au trecut prin mână. Se ştie că Regina are, în general, circa 20 de Chefi pregătiţi să-i gătească cele mai sofisticate mâncăruri. Având în vedere bugetul, în mod evident ”sky is the limit”.

Paradoxal, deşi mănâncă de patru ori pe zi, aceasta consumă porţii foarte mici, aşa cum a dezvăluit unul din foştii ei angajaţi.

Conform lui Darren McGrady, care a lucrat pentru Regină vreme de 15 ani şi apoi a scos o carte despre obiceiurile culinare la Buckingham, aceasta ...

