Pozează complet goală, acoperită doar de părul lung de 2 metri. Alena Kravcenko e Rapunzel din Ucraina

Alena Kravcenko are 36 de ani şi este din Ucraina. Cum a devenit ea cunoscută publicului larg? Femeia are un cont de Instagram care a început să atragă zeci de mii de followers. De ce? Simplu: părul ei are o lungime de aproximativ 2 metri acum. Atrage cu fiecare poză pe care o încarcă pe reţelele de socializare!

De curând, vedeta din Ucraina a început să se fotografieze în pielea goală, acoperindu-se în părţile intime doar cu podoaba capilară. Alena Kravcenko a dezvăluit şi secretul unui păr lung şi sănăros!

Citeşte continuarea aici!