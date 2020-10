Povestea de viaţă a lui George Burcea: "Eu dădeam cu sapa când alţii se jucau cu mingea. Dar astea m-au făcut să fiu omul care sunt astăzi şi nu regret"

Ştiu că nu ai avut o viaţă uşoară. Ce a fost cel mai greu?

În copilărie am stat cu bunicii, părinţii fiind plecaţi şi separaţi, iar faptul că munceam atât de mult de la şase ani mi se părea foarte solicitant. Am sacrificat copilăria şi cel mai greu a fost că nu am avut părinţii lângă mine, fapt care a lăsat urme şi probleme pe care acum încerc să mi le rezolv. Eu dădeam cu sapa când alţii se jucau cu mingea. Dar astea m-au făcut să fiu omul care sunt astăzi şi nu regret. Încerc prin ceea ce fac să dau un imbold tuturor copiilor cărora li se repetă mereu că “tu nu poţi”. Noi putem orice, atâta timp cât ne dorim şi muncim în acea direcţie. Îmi place foarte mult să mă implic în tot felul de campanii pentru copii, căci ei sunt viitorul şi daca nu investim acolo, acesta va fi sumbru.

