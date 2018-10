Povestea specială a rochiei de mireasă purtate de Alina Binder: „A dorit ceva de inspiraţie tradiţională“ VIDEO

Soţia fostului principe Nicolae a impresionat prin alegerea celor două rochii de mireasă din ziua marelui eveniment.

Rochia purtată la ceremonia religioasă are o poveste specială. Creată de un designer român, la cerinţa tinerei mirese, rochia a fost una de inspiraţie tradiţională, în care s-au regăsit elemente din portul tradiţional al bunicii Alinei Binder.

„Va avea motive din portul bunicii mele, portul săsesc, dar foarte discrete. Am ţinut foarte mult să fie făcută de un designer român. Eu îi apreciez pe toţi, sunt foarte talentaţi şi trebuie încurajaţi şi scoşi în evidenţă“, mărturisea Alina Binder cu doar câteva zile înainte de eveniment.

Rochie din 14 metri de mătase

Casa Parlor a publicat un filmuleţ de prezentare a celor două rochii purtate de Alina Binder, în care dezvăluie atât elementele de originalitate, cât şi sursa de inspiraţie cu privire la cele două creaţii vestimentare. Rochia purtată la ceremonia religioasă a fost creată din 14 metri de mătase naturală, iar voalul a fost brodat manual cu cu flori de câmp, preferatele miresei.

„În procesul de creaţie al căutat surse de inspiraţie şi referinţe istorice, atât în ţinutele tradiţionale purtate în România rurală a anilor trecuţi, cât şi în ţinutele de mireasă occidentale, purtate de regalităţi. Alina a dorit să poarte ceva de inspiraţie tradiţională şi pentru că era cel mai aproape de sufletul ei, am ales ca pentru broderia rochiei să reinterpretăm elemente din portul tradiţional al bunicii sale. Ţesăturile alese sunt nobile, rochia este creată din 14 metri de mătase, voalul din patru metri de tul de mătase brodat manual cu flori de câmp, preferatele Alinei. Croiala îi pune în valoare silueta, ia rmodul în care am ales să dăm volum fustei este o tehnică specifică Parlor. Ca detalii, am folosit pe lângă broderie, nasturii îmbrăcaţi în mătase, manşetele desfăcute şi pliseurile, un detaliu subtil, inspirat din ţinutele de seară purtate de doamnele din perioada anilor 1800“, se arată în clip.

Nici de-a de-a doua rochie purtată de Alina Binder la petrecerea de nuntă, ce a avut loc la Cazinoul din Sinaia, în Sala Oglinzilor, nu a fost mai puţin specială. A fost plisată manual, pentru a arăta spectaculos în timpul valsului mirilor, după cum au explicat designerii.

Rochia de seară este fără mâneci, cu un guler delicat decorat cu perle, şi, la fel ca rochia de mireasă, are spatele gol.