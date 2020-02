Povestea modelului şi actriţei Linda Croitoru, românca premiată de Barack Obama

Linda croitoru are o carieră impresionantă departe de România FOTO Facebook/Marcel Indik

Linda Croitoru, un model internaţional de succes care a terminat o şcoală de actorie, a plecat din România în 1999, iar după o perioadă petrecută în China şi după contracte importante la Paris şi Milano, s-a stabilit în Los Angeles.

În urmă cu câţiva ani, Linda povestea, pentru Ok Magazine, că s-a împrietenit, merge la cină şi îşi petrece timpul cu vedete internaţionale ca modelul american Cindy Crawford, actriţele Charlize Theron, Sophia Loren şi fotograful Douglas Kirkland.

Linda Croitoru a primit o medalie de bronz de la Barack Obama şi UNICEF

Linda este pasionată de actele de caritate, munca din acest domeniu, în cadrul UNICEF, aducându-i o medalie de bronz de la fostul preşedinte al SUA şi UNICEF.

„Am o şcoală în Kenya, 182 de copii de care am grijă. Mai am alţi copii în Los Angeles, care suferă de sindromul neurologic Rett, şi mă ocup de ei“, mărturisea Linda pentru evz.ro. Ea mai are şi o companie de producţie de film, prin care a realizat un documentar despre sindromul Rett.

„Am plâns când am primit medalia de la Barack Obama. Am rămas puţin mută, pentru câteva ore, şi emoţionată, pentru că noi în România nu suntem obişnuiţi să ni se mulţumească. Vrem să facem ceva bun, o facem, nu aşteptăm mulţumiri. În America, ei te apreciază pentru orice lucru frumos. În 2009 eram deja de trei ani acolo, lucram pentru UNICEF, pentru o campanie de salvat copiii. Lacrimi îmi curgeau pe faţă, ţin minte că în ziua aia am vorbit cu managerul meu şi eram mută de fericire şi de emoţie. Ziceam că ăsta era Oscarul meu“, a declarat modelul, pentru evz.ro, despre emoţiile care au încercat-o în momentul când i s-a oferit distincţia.

A început ca model în emisiunea „Superbingo“ de la Pro TV, prezentată de Florin Călinescu, şi a apărut în reclame şi în videoclipuri de la Holograf, Krypton şi Vunk.

„Când mă duc la un casting şi sunt încă alte 100 de fete la acelaşi casting, pentru mine nu e o concurenţă. Pentru mine e o provocare, de a vedea eu ce pot. Am încredere în mine“, spunea Linda în 2006, în cadrul unei emisiuni TV.

Linda Croitoru, selectivă în ceea ce priveşte ofertele de job-uri primite Linda a povestit că după ce a ajuns în SUA, prin anul 2006, a primit oferte îndoielnice: „Primul meu manager şi agenţia de modele voiau să mă exploateze, să apar în reviste care vor să te vândă repede. Impresara de film m-a dus la o agenţie, unde un tip mi-a dat două scenarii, care se filmau în Bahamas şi Hawaii. Cu fete dezbrăcate. De ce să fac asta dacă nu e genul meu? La ce mi-e bună o copertă unde apar goală sau un film cu sânii pe-afară?“.

Între timp, şi-a îndreptat atenţia către actorie şi a avut roluri în filme ca „Kiss of a Siren“ (2014), „Remembrance“ (2012), „Sinatra Club“ (2010). De asemenea, Linda este producătoare a scurtmetrajului „Ceausescu kast hour“ (2018), dar şi a documentarelor „Magda“ (2015) şi „Rett: There is Hope“ (2011).

Linda Croitoru a plecat din România în urmă cu mai bine de 20 de ani FOTO Facebook/Joshua Michael Shelton

O producţie specială în care a jucat este „Nu sunt faimos, dar sunt aromân“, film care a apărut pe marile ecrane în anul 2013 şi în care a avut rolul personajului principal, Armâneanca.

„Totul a început aşa de frumos. Eu nu-l ştiam pe regizor, Toma Enache, iar el mă ştia de Linda Croitoru. Dar când făcea un casting pentru locaţii în LA, un prieten comun mi-a spus de proiectul lui, rugându-mă să-l ajut. Trebuia să-l conduc la Kodak Theatre, pe Hollywood Boulevard... Şi din vorbă în vorbă, Toma mi-a spus că a văzut o pictură cu mine, făcută în Grecia, acum câţiva ani. Şi mi-a mai mărturisit că exact aşa îşi imaginează el prima scenă din film, care să implice prezenţa unei astfel de opere de artă. Ulterior mi-a trimis scenariul şi m-a întrebat dacă vreau să interpretez personajul principal, Armâneanca“, a declarat Linda despre rolul său din „Nu sunt faimos, dar sunt aromân“, într-un interviu acordat sursei citate.

Linda Croitoru este topmodel internaţional FOTO Facebook/Joshua Michael Shelton

Linda Croitoru aka Linda Taylor are sânge de machedon: „Da, am sânge de machedon şi lucrul ăsta m-a cam şocat. Pe mine nu m-a învăţat niciunul dintre ai mei să vorbesc bine limba. În plus, viaţa a făcut ca eu, stabilită de ani buni în LA, să primesc un rol principal din România şi să mă întorc în ţară să filmez. Şi să vorbesc machedoneşte, şi rolul principal, şi faptul că e un rol pe placul meu – un personaj care încă mai speră că-şi va găsi sufletul pereche“.