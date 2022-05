Povestea micului balerin care a câştigat „Românii au talent“: „Nu credeam niciodată că o să câştig”

Un copil-minune şi-a adjudecat trofeul celei de-a 12-a ediţii „Românii au talent“ şi marele premiu de 120.000 de euro: Darius Mabda. El a ales să danseze în marea finală Românii au talent pe melodia „In Your Room“ a trupei Depeche Mode. Are doar 13 ani, dar a cucerit o ţară întreagă cu prestaţia sa creativă şi plină de emoţie. Tot Darius Mabda a câştigat şi Premiul pentru originalitate, în valoare de 10.000 de euro, care a fost acordat tot prin votul publicului.

„Voi ajunge să dansez pe scene foarte mari“

Puştiul a dezvăluit pentru ziarul „Click!“ ce emoţii l-au încercat în finală, precum şi cum crede că i se va schimba viaţa de acum înainte.

„Nu credeam niciodată că o să câştig. Sunt foarte fericit. Acum, după aflarea rezultatelor, am chiar mai multe emoţii decât înainte să intru în finală, pentru că nu-mi vine să cred. Nu m-am gândit că aş putea fi chiar eu marele câştigător, pentru că au fost foarte multe momente şi toţi cei de aici au fost foarte talentaţi“, a declarat Darius.

Întrebat care i s-a părut cel mai frumos lucru din competiţie, micul balerin a răspuns: „Faptul că am putut dansa pe această scenă şi că m-au putut urmări atât de mulţi oameni. Şi faptul că nu mi-am putut imagina că atât de mulţi oameni m-au votat.“ Cât despre modul în care acest rezultat îi va schimba viaţa şi despre viitorul său în dans, Darius spune: „Eu cred că sigur voi ajunge un dansator. Sper şi cred că voi ajunge să dansez pe scene foarte mari.“

El s-a dovedit stăpân pe sine şi atunci când reporterul a vrut să ştie care este cel mai important lucru pe care l-a învăţat în acest concurs: „Nu e o lecţie. Mă bucur că am cunoscut foarte mulţi oameni şi că sunt foarte mulţi cei care m-au ajutat.“

Darius şi-a arătat recunoştinţa pentru cei care i-au acordat votul lor, atât în marea finală, cât şi la Premiul de originalitate: „Mulţumesc foarte mult că m-aţi votat, pentru că fără voturile voastre nu aş fi ajuns aici.“ La finalul interviului acordat ziarului „Click!“, el transmis un mesaj viitorilor participanţi la show-ul „Românii au talent“: „Îi încurajez pe toţi cei care vor să participe la acest concurs să nu ezite, să se înscrie în competiţie, să-şi arate talentul, pentru că nu au ce pierde.“

Cum a ajuns Darius să se îndrăgostească de dans

Darius Mabda este originar din Oradea şi are 13 ani. Pasiunea pentru mişcare şi coregrafie o are de la câţiva anişori. I-a plăcut dintotdeauna să urmărească dansatori, la televizor sau pe internet, şi a apărut instinctiv dorinţa de a-i imita. Le-a cerut părinţilor să-l dea la o şcoală de dans şi, cu toate că nu au o situaţie financiară strălucită, aceştia l-au ascultat. „Mă uitam la televizor şi vedeam alţi copii care dansează şi mi-a plăcut foarte mult şi i-am înnebunit pe părinţii mei până m-au dus la dans, acum cinci ani. Am fost dintotdeauna atras de dans, atunci când auzeam muzică simţeam o plăcere şi îmi venea să dansez tot timpul“, a spus Darius, în preselecţii.

Darius vine dintr-o familie modestă: „Tatăl meu este la pensie, a fost poliţist, iar mami este secretară la o firmă de construcţii“, a spus el. Micuţul mai are o soră, în vârstă de 18 ani.

Arta cere sacrificii

Drumul său până la succesul de pe scena „Românii au talent“ nu a fost însă deloc unul uşor. Puştiul a fost nevoit să plece de acasă la o vârstă fragedă pentru a duce totul la rang de artă. Darius este din Oradea, dar a mers la Cluj-Napoca, acolo unde a putut să se dedice complet dansului, deşi a trebuit să locuiască departe de ai săi, într-un internat, fiind elev la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia“ din Cluj.

Apoi, Darius a venit la Bucureşti pentru a se dedica total artei. A participat la diverse ateliere specializate unde şi-a perfecţionat abilităţile, inclusiv sub îndrumarea profesoarei Oana Ioniţă, fosta „bebeluşă“ de la „Cronica Cârcotaşilor“, scrie playtech.ro. „Mi-a fost teamă că nu se va acomoda. Am vrea şi să îl supraveghem mai mult. E greu pentru că nu e lângă noi. Dar se descurcă. Vrea să muncească pentru a ajunge acolo unde îşi doreşte“, povestea mama lui Darius, Daciana Mabda.

„Acum stau singur la Cluj, la internatul şcolii de coregrafie. Mama mă sună în fiecare zi, mă întreabă mereu dacă am mâncat, dacă m-am odihnit, dacă mi-am făcut temele, este foarte îngrijorată pentru mine“, mărturisea Darius, înainte de audiţii.

Primii paşi în dansul internaţional

Darius Mabda a luat parte la mai multe competiţii de dans, din ţară şi din străinătate. Darius a ocupat locul I la la Freedom Dance Festival din Ungaria şi s-a clasat tot pe locul I la Bucharest Dance Festival. În ceea ce priveşte o eventuală colaborare cu artiştii români, Darius spune că i-ar plăcea să danseze pentru Antonia, Alina Eremia, Ami şi Andra, potrivit site-ului stirileprotv.ro.

Însă dorinţa sa cea mai fierbinte este să ajungă pe marile scene ale lumii. „Cel mai mare vis al meu este dacă o să devin balerin, e să ajung la Teatrul Balşoi, iar dacă mă duc pe dans contemporan vreau să ajung în Canada. Mă antrenez în fiecare zi între două şi patru ore. Muncesc pentru că îmi place ceea ce fac“, a spus Darius în preselecţii.

Juraţii, cuceriţi de micul balerin

Membrii juriului de la „Românii au talent“ au fost impresionaţi de talentul pe care îl are Darius Mabda şi de dorinţa lui de a fi cât mai bun. Faptul că a plecat de acasă la o vârstă atât de fragedă demonstrează că este dornic să facă performanţă. „Nivelul este fără precedent. Ăsta a fost cel mai spectaculos număr! Am urmărit un număr perfect!“, i-a spus Andi. „Eşti cel mai potrivit să câştigi!“, i-a declarat Dragoş Bucur, în finală. Iar Andra a mers chiar pe scenă şi l-a îmbrăţişat pe Darius.

De altfel, juraţii au fost cuceriţi de micul balerin încă de la audiţii, când Mihai Bobonete i-a dat Golden Buzz. „Darius, sunt uluit de performanţa ta, sunt uluit de ce s-a întâmplat în momentul ăsta pe scenă la «Românii au Talent», nu ştiu de unde ai venit, nu ştiu cum există un copil ca tine, dar mi-ai umplut inima de bucurie. Îţi urez mult succes în continuare, dar aş vrea să ştii că tot timpul, în orice ipostază a carierei tale te vei afla, eu vreau să fiu în spatele tău şi să te ajut măcar cu o vorbă bună şi până atunci tot ce pot să îţi dau este un Golden Buzz“, a spus Mihai Bobonete, după care a apăsat butonul auriu.

„Darius, nu ştiu de unde ai apărut, nu ştiu ce ai făcut în ultimii cinci ani de când te-ai apucat de dans, nu ştiu ce ai simţit tu când ai văzut copiii ăia dansând la televizor, dar cred că tu eşti unul dintre cei mai norocoşi copii din lumea asta pentru că eu cred că tu ţi-ai descoperit calea. Eu aşa cred, nu am mai văzut aşa ceva, este un moment care va intra în istoria acestei emisiuni şi pe care tu nu o să-l uiţi niciodată în viaţa ta“, a spus Andi Moisescu.

„Îţi doresc din toată inima să fii pe podium anul acesta la «Românii au Talent», dacă nu chiar să câştigi «Românii au Talent»“, spunea Andra în audiţii.

Audienţe-record

La nivelul întregii ţări, 1,7 milioane de români s-au uitat în fiecare minut la finala concursului„Românii au talent“. Cifrele au fost de două ori mai mari decât locul al doilea - Kanal D (cu „Zuleyha“) şi de aproape şase ori peste Antena 1 (cu filmul „Unde vei fi poimâine“). Cu toate acestea, cifra egalează un record negativ, cea mai slabă performanţă a unei finale „Românii au talent“, cea din 2018, fiind departe de recordurile din 2011 şi 2012 (3,3 milioane de telespectatori).