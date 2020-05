Portia de Rossi e căsătorită cu Ellen DeGeneres de 11 ani, dar a mai fost măritată o dată. Povestea primului mariaj al faimoasei lesbiene

Ei bine, Portia de Rossi a fost măritată cu un bărbat înainte de a-şi recunoaşte preferinţa pentru femei şi de a-şi uni destinul cu cel al vedetei TV Ellen DeGeneres. Cel în discuţie este Mel Metcalfe al III-lea, iar divorţul dintre cei doi s-a produs în 1999, cu un an înainte de-a face cunoştinţă cu moderatoarea TV. Cine este fostul soţ al actriţei?

Mel este un realizator de documentare şi producător, cunoscut pentru The Art of the Doll Maker. Metcalfe a fost însurat cu Portia timp de trei ani, din 1996 până în 1999. Conform celor spuse de E! Online, se pare că mariajul celor doi a fost cam de formă, cel puţin în primă instanţă, având în vedere că de Rossi îşi dorea dreptul de şedere în SUA.

Însă, după ce s-au căsătorit şi ea a obţinut Cartea verde, actriţa de origine australiană a început să se simtă prost, pentru simplul motiv că avea “o relaţie grozavă, plină de afecţiune” cu soţul ei şi era rănită profund de faptul că mariajul lor începuse să scârţâie. Din ce motiv?

Citeşte continuarea aici!