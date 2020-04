Pentru prima dată în cei 68 de ani de domnie, regina Elisabeta cere să nu i se sărbătorească ziua de naştere

În mod normal, aniversările membrilor familiei regale sunt marcate cu salve de tun în diverse zone ale Londrei.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va împlini 94 de ani la 21 aprilie. Este pentru prima dată în cei 68 de ani de domnie când regina cere să nu i se sărbătorească ziua de naştere, a declarat o sursă apropiată familiei regale, relatează Reuters, citat de news.ro.

„Nu vom marca ziua de naştere a majestăţii sale într-un mod special în acest an, din cauza crizei legate de coronavirus“, a notat pe Twitter Chris Ship, reporter ITV, citând o sursă.

În Marea Britanie au murit până acum din cauza coronavirusului peste 14.000 de persoane.

Elisabeta a II-a a promis că virusul mortal care afectează întreaga lume nu va învinge, într-un discurs televizat susţinut în săptămâna Paştelui catolic.

„Ştim că coronavirusul nu ne va învinge. Indiferent cât de întunecată este moartea – în special pentru cei care suferă în durere – lumina şi viaţa sunt mai mari. Fie ca flacăra vie a speranţei Paştelui să fie un ghid pentru viitor. Le urez tuturor un Paşte binecuvântat“, a adăugat regina în mesajul audio postat pe Twitter.

De obicei, regina Elisabeta participă la o slujbă tradiţională de Paşte la Castelul Windsor, alături de membri ai familiei regale. În acest an însă slujba nu a mai avut loc, din cauza restricţiilor.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT