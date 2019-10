Paula Chirilă: „Am străbătut nişte depresii grele“

“Am avut foarte multe momente grele în viaţă. Nu m-am născut în puf, provin dintr-o familie sărmană. Stateam patru, cinci generaţii într-un apartament amărât, semidecomandat. Am depăşit multe momente dificile, când a murit tata, când s-a prăpădit bunicul. Când îţi moare cineva drag nu poţi să treci peste, ci înveţi să trăieşti cu asta”, spune simpatica actriţă pentru OK!