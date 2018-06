Pastilademotivatie. Povestea primei femei ajunse în fruntea Google România: a început făcând cafele şi a trecut prin 9 interviuri la angajare

Nu-i place să se întrebe unde o să fie peste 5 ani şi profită de fiecare etapă pentru a învăţa cât mai mult. Ela Moraru (37 ani), prima femeie care ocupă funcţie de CEO la Google România, crede că nu cunoştinţele sunt cea mai importantă calitate a unui profesionist ci potenţialul, determinarea şi deschiderea spre învăţare.

Considerată o apariţie „exotică“ într-o lume dominată de bărbaţi, începutul nu a fost deloc uşor. A terminat facultatea de Jurnalism, la 18 ani lucra ca asistentă în timpul facultăţii, iar mai apoi şi-a continuat studiile în Spania, Scoţia şi Polonia. A lucrat pentru Microsoft şi Xerox, iar în aprilie 2012 a reuşit să treacă de 9 interviuri, devenind CEO al Google România.

Eşti prima femeie care ocupă funcţia de CEO la Google România. Cum este să rezişti întrt-o lume dominată de bărbaţi?

Am şansa să lucrez într-o companie în care suntem foarte matriciali, încercăm să diluăm tot ce înseamnă ierarhie. Pot să spun că lucrez de ani buni într-un domeniul în care sunt mai mulţi bărbaţi decât femei dar, când intru în birou dihotomia sexului nu mai este atât de importantă, pentru că nu sunt femeia Ela, sunt profesionista Ela.

Ce presupune jobul tău?

Noi suntem un reprezentant al Google în România. Facem foarte multe activităţi în zona de consultanţă în advertising, dar reprezentăm şi tot ceea ce înseamnă produsele noastre în zona de utilizatori.





Ţi-ai dorit să fii actriţă, ai urmat Facultatea de Jurnalism şi ai ajuns să lucrezi în domeniul IT. Cum aşa?

Aşa a fost să fie. Am avut foarte multe şanse şi am muncit foarte mult. Niciodată nu am stat să mă întreb unde o să fiu peste 5 ani şi am profitat de orice oportunitate pentru a învăţa foarte mult. Niciodată nu am zis că nu pot să fac o pagină xerox sau să vând un xerox, ulterior, de-a lungul anilor. Toate lucrurile acestea au venit pentru că mi-am dorit.

Cum ai ajuns la Google România?

Au trecut 6 ani şi jumătate de atunci. Nu ştiam foarte multe lucruri, dar am învăţat extrem de mult. Cred că plusul meu a fost că mi-am dorit foarte mult să învăţ şi să mă provoc întotdeauna pe mine. Şansa mea a fost să întâlnesc nişte oameni deosebiţi. E un merit extraordinar al Google că reuşeşte să aglutineze oameni ambiţioşi şi inteligenţi.

Cum au fost cele 9 interviuri prin care a trebuit să treci?

Au fost destul de variate. O parte din ele au fost făcute în engleză, prin video conferinţă, deci nu aveam nici nu aveam interacţiunea faţă în faţă, trebuia să intuieşti reacţia. A fost interesantă că era vorba de un intervievator cu o perspectivă diferită, o cultură şi un mediu profesional diferit. Şi dacă nu aş fi luat interviul, procesul în sine a fost atât de educativ, încât am profitat la maxim să văd cum am simţit, cum am reacţionat la o serie de întrebări, care erau de logică. Întrebările nu eram numai pentru a vedea dacă ştii răspunsul corect, era urmărit procesul logic prin care treceai.