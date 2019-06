Paradă vestimentară a doamnelor de viţă nobilă la ceremonia anuală a Ordinului Jartierei: Ducesa Kate şi Regina Spaniei, în centrul atenţiei FOTO

Ceremonia anuală, tradiţie ce dăinuie de 700 de ani, este cea mai veche din Marea Britanie şi a avut loc la Capela St George. Ordinul Jartierei se acordă de către Regina Elisabeta a II-a persoanei care a adus servicii deosebite statului britanic sau suveranei acestuia.

Ducesa de Cambridge a arătat impecabil într-o ţinută monocromă în timp ce a stat alături de alte feţe regale precum Contesa de Wessex, Sophie, Regina Letizia a Spaniei, Ducesa de Cornwall şi Regina Maxima a Olandei, care au ieşit, la rândul lor, în evidenţă prin ţinutele rafinate.

De altfel, Regina Elisabeta i-a avut ca invitaţi speciali pe Regele Felipe al Spaniei şi Regele William-Alexander al Olandei, care au primit titlul onorific de cavaleri „străini“ ai Ordinului Jartierei, potrivit Daily Mail.

Kate Middleton a ales pentru această ceremonie istorică o rochie semnată de Catherine Walker, la care a accesorizat o pălărie neagră Lock&Co şi un plic tot negru. Ducesa Camilla a purtat o rochie stil palton roz pal, semnată Anna Valentine şi o pălărie Philip Treacy. Regina Maxima a Olandei a optat pentru o rochie-capă roz prăfuit şi accesorii în aceeaşi nuanţă, în timp ce Contesa de Wessex a purtat o ţinută în alb şi orange. De asemenea, Regina Letizia a Spaniei, care impresionează de fiecare dată prin apariţiile elegante, s-a remarcat şi de această dată cu o rochie elegantă din mătase semnată Cherubina şi accesorii (pălărie, plic şi pantofi) negre.

De la stânga la dreapta, Contesa de Wessex, Regina Letizia a Spaniei, Ducesa de Cornwall, Regina Maxima a Olandei şi Ducesa Kate Middleton FOTO Guliver/Getty Images

Regina şi cavalerii companioni ai Ordinului Jartierei, printre care Prinţul William şi Prinţul Charles, au apărut în robe somptuoase de catifea şi cu pălării ale ordinului. Sute de oameni s-au adunat în jurul castelului pentru a urmări parada cavalerilor companioni şi a cavalerilor militari.

Regina Elisabeta FOTO Facebook The Royal Family

Prinţul Harry şi Ducesa Meghan au fost marii absenţi de la ceremonia istorică. De altfel, Prinţul Harry nu a fost investit cu Ordinul Jartierei, spre deosebire de fratele lui, Prinţul William, potrivit sursei citate.

Prinţul William şi Prinţul Charles FOTO Facebook The Royal Family

Ordinul Jartierei (The Most Noble Order of the Garter) este cel mai vechi ordin cavaleresc, creat de Regele Edward al III-lea în 1384, grupând un număr de maxim 24 de cavaleri. Din secolul al 18-lea până în 1946, membrii erau propuşi de Guvern. În prezent, numirile, structura şi ceremonialul urmează modelul iniţial, noii membri fiind numiţi direct de Regină, pentru a recompensa activitatea desfăşurată în interes naţional sau în serviciul Majestăţii Sale.

Începând din 1987 femeile se bucură de statut egal cu bărbăţii în cadrul Ordinului. Prima femeie membră a Ordinului Jartierei a fost Lady Mary Soames, fiica cea mică a lui Sir Winston Churchill. În anul 2009, baronesa Mary Soames a fost invitata Ambasadorului Romaniei la un dejun desfăşurat în salonul de protocol al Ambasadei din 1 Bekgrave Square, unde în 1939 Sir Winston Churchill s-a întalnit cu ministrul român de externe Grigore Gafencu.

Prinţul William şi Prinţul Charles FOTO Facebook The Royal Family



